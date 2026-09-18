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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअशोक गहलोत के ‘2 करोड़’ वाले आरोप पर बेढम का पलटवार, बोले- ‘बेबुनियाद’

अशोक गहलोत के ‘2 करोड़’ वाले आरोप पर बेढम का पलटवार, बोले- ‘बेबुनियाद’

राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद पार्षदों की खरीद-फरोख्त के आरोप तेज हो गए हैं. अशोक गहलोत के दो करोड़ के प्रलोभन वाले आरोपों पर अब जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Sep 2026 08:48 AM (IST)
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राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद पार्षदों की खरीद-फरोख्त के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर राजस्थान सरकार ने पलटवार किया है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गहलोत के दो दो करोड़ रुपए के प्रलोभन के आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया. गहलोत ने आरोप लगाया था कि भाजपा बोर्ड बनाने के लिए पार्षदों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दे रही है.

गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा कि कांग्रेस अपनी बाड़ेबंदी और हॉर्स ट्रेडिंग की संस्कृति भाजपा पर थोपना बंद करे. उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में अपनी सरकार बचाने के लिए गहलोत ने खुद विधायकों की बाड़ेबंदी की थी और बीएसपी विधायकों के समर्थन का भी जिक्र किया.

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कांग्रेस में फूट का दावा 

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के बोर्ड जनता के जनादेश और समर्थन से बन रहे हैं, नोटों से नहीं. उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोप लगाते हुए कहा कि भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है. बेढम ने दावा किया कि कांग्रेस की अंदरूनी फूट अब जनता के सामने है.

क्या था अशोक गहलोत का आरोप ?

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों के माध्यम से दबाब डालकर बीजेपी का बोर्ड बनवाने को कहा जा रहा है. उन्होंने इसको लेकर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया था. जिसमें उन्होंने कहा, "राजस्थान में लोकतंत्र की सरेआम लूट हो रही है.मुख्यमंत्री कार्यालय से एक IAS अधिकारी कलेक्टरों और SDMs को धमका रहा है कि कैसे भी भाजपा का बोर्ड बनाएं. चेयरमैन और मेयर बनने के लिए भाजपा निर्दलीय और दूसरे दलों के पार्षदों को करोड़ों रुपए की रिश्वत बांट रही है, जो नहीं मानते उन्हें पुलिस भेजकर जबरन उठवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है."

इसके आगे उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, "सोचिए, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर मेयर-चेयरमैन बनेगा, वह जनता की सेवा करेगा या अपनी लगाई पूंजी वसूलने में जुटेगा? जितनी बड़ी रिश्वत उतनी ही बड़ी वसूली, और वह वसूली होगी जनता के लिए बनने वाली सड़कों, पट्टों, नालियों और हर छोटे-बड़े काम की फाइल से. अगले पांच साल जनता को अपने ही शहर में हर काम के लिए बड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी. यह सिर्फ भाजपा की राजनीति नहीं, आपकी जेब पर सीधा डाका है. जनता को अब जागना होगा, वरना यह लूट आपके दरवाजे तक पहुंचनी तय है."

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 18 Sep 2026 08:48 AM (IST)
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