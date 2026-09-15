उदयपुर: मेवाड़ के पूर्व राजघराने की विजयराज कुमारी का निधन, 83 साल में ली अंतिम सांस

महाराणा प्रताप के वंशज और पूर्व राजपरिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की पत्नी विजयराज कुमारी का सोमवार देर रात 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं. मंगलवार को उदयपुर स्थित 425 साल पुरानी छतरियों के बीच महासतिया में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मुखाग्नि दी.

इससे पहले पूर्व राजपरिवार के आधिकारिक निवास शंभू पैलेस से विजयराज कुमारी की अंतिम यात्रा निकाली गई. करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबी यात्रा में पूर्व राजपरिवारों के सदस्य और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए. अंतिम दर्शन के लिए लोग रास्ते के दोनों ओर कतार लगाकर खड़े रहे. कई लोग भावुक नजर आए और जगह-जगह से अंतिम यात्रा पर फूल बरसाए गए. यात्रा में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ उनके पोते और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

शिक्षा और परोपकारी गतिविधियों से रहा जुड़ाव

विजयराज कुमारी का उदयपुर में शिक्षा और परोपकारी गतिविधियों से विशेष जुड़ाव रहा. 1980 के दशक में महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल के विकास और उसे व्यवस्थित और आधुनिक शैक्षणिक स्वरूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी.

राजपरिवार में शोक की लहर

विजयराज कुमारी के पति अरविंद सिंह मेवाड़ का भी पिछले साल मार्च में निधन हो गया था. वे 80 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके निधन के बाद अब विजयराज कुमारी के निधन से मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार में एक और शोक की लहर है.