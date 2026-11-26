राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3 नवंबर को भारत-पाक बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों ने इसे आतंकी घटना माना था. जिसके अब गृह मंत्रालय इस इस मामले की जांच NIA को सौंप दी है. जिला पुलिस ने केस फाइल तैयार कर ली है, जिसे आज या कल NIA अधिकारियों के पहुंचने पर सौंप दिया जाएगा.

इस मामले में अब तक पंजाब से महकदीप कौर, दविंदर सिंह और हरदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इन तीनों को भी NIA के हवाले कर दिया जाएगा. इस घटना से रेलवे के साथ एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए थे.

यह भी पढ़ें: जोधपुर जिला प्रमुख चुनाव नतीजे ने चौंकाया, कांग्रेस की जीत, BJP को मिले सिर्फ 7 वोट

क्या था पूरा मामला ?

दरअसल, 3 नवंबर को रामसिंहपुर क्षेत्र के अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर हुए विस्फोट में ट्रैक के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे. जिसके बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया था. विस्फोट से जमीन में ढाई फीट से अधिक गहरा गड्ढा हो गया था. यह मामला इसलिए संवेदनशील हो गया था क्योंकि यह घटना भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में हुई थी.

इसके बाद जांच में सामने आया कि विस्फोट के लिए इस्तेमाल किए गए IED बम और हथियार जैसलमेर तथा गुरदासपुर के पास पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन ड्रॉपिंग से उपलब्ध कराए गए थे. इस मामले की जांच अभी ट्रेनी आईपीएस नितिन चौधरी कर रहे थे. इस केस की डिटेल फाइल अब NIA को सौंप दी जाएगी.

NIA की जांच शुरू

घटना आतंकी मानते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंप दी है. NIA अधिकारी जल्द ही श्रीगंगानगर पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ और आगे की जांच शुरू करेंगे. वहीं तीनों आरोपी महकदीप, दविंदर सिंह और हरदीप सिंह को भी NIA के हवाले किया जाएगा. माना जा रहा है कि एजेंसियां जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेंगी. इस घटना से कुछ दिन पहले ही श्रीगंगा नगर में RDX भी बरामद हो चुका था.

यह भी पढ़ें: कोटा में 130 करोड़ से बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ओम बिरला ने किया भूमि पूजन