राजस्थान में अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे. राजस्थान पुलिस और स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की 23.32 लाख छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए हाथ मिलाया है. इसके लिए दोनों विभागों के बीच एमओयू किया गया है. इस पहल के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश के 36,765 सरकारी स्कूलों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा.

इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका मकसद बेटियों को इतना सक्षम बनाना है कि वे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें. साथ ही उनमें आत्मविश्वास बढ़े और वे स्कूल, घर या सार्वजनिक जगहों पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस की ओर से एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग लता मनोज कुमार और शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

11,701 स्कूलों के शिक्षकों को पहले मिलेगी ट्रेनिंग

प्रशिक्षण को स्कूल स्तर तक पहुंचाने के लिए पहले 11,701 पीईईओ/यूसीईईओ स्कूलों के एक पीईटी या सामान्य शिक्षक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके बाद ये शिक्षक अपने क्षेत्र की महिला पीईटी या सामान्य महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे. फिर महिला शिक्षक स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा के तरीके सिखाएंगी. इसके लिए कुल 319 प्रशिक्षण बैच बनाए जाएंगे.

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हेल्पलाइन और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी

प्रशिक्षण में छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यावहारिक तरीके सिखाने के साथ आपातकालीन सहायता सेवाओं और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन के इस्तेमाल की जानकारी भी दी जाएगी. इसके अलावा बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, बाल अधिकार और लैंगिक समानता जैसे विषयों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा.

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि इस पहल से सभी जिलों में स्कूल स्तर पर बालिका सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी. वहीं शिक्षा विभाग की अधिकारी डॉ. रश्मि शर्मा ने इसे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और स्कूलों में सुरक्षित माहौल तैयार करने की दिशा में अहम कदम बताया. यह समझौता तीन साल तक प्रभावी रहेगा.