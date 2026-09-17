जयपुर में BJP को झटका, कांग्रेस के पार्षदों की संख्या बढ़ी, 4 और वार्डों में मिली जीत

राजस्थान निकाय चुनाव में जयपुर, कोटा और जोधपुर की 9 में से 8 सीटों पर नतीजों का ऐलान हो गया है. इन सीटों पर 16 सितंबर को दोबारा वोटिंग हुई थी. नगर निगम जयपुर की बात करें तो यहां के वार्ड संख्या 09, 18, 25 एवं 34 के 5 मतदान केन्द्रों पर वोटिंग हुई थी.

घोषित किए गए नतीजे के मुताबिक वार्ड संख्या 09 से कैलाशी (कांग्रेस) ने 764 मतों के अंतर से, वार्ड संख्या 18 से वंदिता शर्मा (कांग्रेस) ने 181 मतों के अंतर से, वार्ड संख्या 25 से रेखा देवी (कांग्रेस) ने 397 मतों के अंतर से तथा वार्ड संख्या 34 से सुरेश यादव (कांग्रेस) ने 149 मतों के अंतर से जीत दर्ज की. कांग्रेस पार्टी ने पुनर्मतदान वाले चारों वार्डों में एक तरफा जीत दर्ज कर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है.

हालांकि नगर निगम में बीजेपी को पहले ही बहुमत मिल चुका है, लेकिन आज के नतीजे ने बीजेपी को चौका दिया है. जयपुर में बीजेपी ने भले ही सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन वोटो के मामले में वह पहले ही कांग्रेस से पिछड़ी हुई थी. आज चार वार्डो के नतीजे जारी होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटो का अंतर और बढ़ जाएगा. बीजेपी का जयपुर नगर निगम में कांग्रेस के मुकाबले करीब 15 हजार वोटो से पिछड़ गई है.

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कोटा और जोधपुर में क्या हुआ?

जयपुर के साथ ही कोटा नगर निगम की तीन और कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका की एक सीट पर हुए पुनर्मतदान के नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं. कोटा की चार सीटों में बीजेपी और कांग्रेस में दो-दो पर जीत हासिल की है.

वहीं कोटा नगर निगम के वार्ड 44 में बीजेपी के प्रेम सिंह 71 वोटो से चुनाव जीते हैं. वार्ड 87 में बीजेपी की पुष्पा चौधरी 305 वोटो से पार्षद चुनी गई है. वार्ड 11 में कांग्रेस की कमलेश कुमारी 537 फोटो से चुनाव जीतने में कामयाब रही हैं.

कोटा के सुकेत नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस के मोहम्मद रफीक 117 वोटो से चुनाव जीते हैं. इसके साथ ही जोधपुर नगर निगम की एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं.

यहां अभी औपचारिक तौर पर नतीजे की घोषणा नहीं हुई है. नौ में से अब तक घोषित 8 सीटों में से कांग्रेस को 6 और बीजेपी को सिर्फ दो सीटों पर कामयाबी मिली है.