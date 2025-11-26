राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सत्ता पक्ष पर हमला, 'BJP को खुद के घर...'

राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. जूली ने बुधवार (26 नवंबर) को यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी अलग-अलग गुटों में बंटी हुई है. बीजेपी कभी एकजुट नहीं रही, इन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है. आज तक तो बीजेपी यह तय नहीं कर पाई कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बीजेपी को खुद के घर में देखने की जरूरत.

राजधानी जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में यूथ कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, ''बीजेपी, कांग्रेस की बात करती है जबकि आज तक ये लोग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाए. बीजेपी में गुटबाज़ी फैली हुई है. जनता को पता चल गया है, कहीं दो गुट हैं, कई तीन गुट है. बीजेपी में तो जितने नेता उतने गुट हैं. कांग्रेस में देखने की बजाए बीजेपी को खुद का कुनबा संभालना चाहिए.

BJP सरकार के समय सबसे ज्यादा पेपर लीक-टीकाराम जूली

वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पेपर लीक वाले बयान को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा, ''पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के समय सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और पूरे देश भर में हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी बीजेपी शासित राज्यों में पेपर आउट हो रहे हैं.

पेपर लीक हमारे कानून की वजह से रुका-टीकाराम जूली

उन्होंने आगे कहा, ''हमारी तत्कालीन सरकार ने पूरे देश भर में पेपर लीक को लेकर सबसे ज़्यादा कठोर कानून बनाया, जिसमें 10 साल के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, इसमें 10 लाख तक का जुर्माना है. हमारी सरकार ने कानून बनाया 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना. आज भी पेपर लीक हमारे क़ानून की वजह से रुका है, इनकी वजह से थोड़ी रुका है. बीजेपी से प्रदेश में बिजली चोरी तो रूक नहीं रही वो पेपर चोरी की बात कर रहे हैं.''

SIR को लेकर टीकाराम जूली ने क्या कहा?

SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ''गरीब, मजदूर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. ये बीजेपी का एजेंडा है. आपको घुसपैठिए छांटने हैं तो आपके पास इतनी एजेंसियां हैं. अब तो डबल इंजन की सरकार हैं. पीएम मोदी जी बैठे हैं तो क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? जांच करोगे तो घुसपैठिये भी पकड़ में आ जाएंगे.''