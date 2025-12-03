जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट: नोटों के बीच छिपा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, ATS जांच में जुटी

जयपुर हवाई अड्डे के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल पर उस वक़्त हड़कंप मच गया जब एक बैटरी नुमा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पार्सल कि स्कैनिंग दौरान पकड़ी गई. इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 500-500 के छह नोटों के बीच लगाकर जयपुर से हैदराबाद भेजा जा रहा था. X रे स्कैनिंग के दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तु संदिग्ध दिखाई देने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया.

CISF की तुरंत कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था

जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात CISF की टीम को पार्सल में संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला. इससे टीम ने ज़ब्त कर सुरक्षित स्थान पर रख दिया है और इसके बाद पूरे स्कैनिंग क्षेत्र को घेराबंदी कर कर्मचारियों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और इसकी जानकारी संबंधित यूनिट्स को भेजी गई है.

पुलिस और ATS की जांच प्रक्रिया

घटना के बाद पुलिस टीम को मौक़े पर बुलाया गया, वहीं जयपुर से हैदराबाद भेजे जा रहे पार्सल से जुड़े डॉक्युमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं. हालांकि शुरुआती जांच में किसी तरह का विस्फोटक होने की जानकारी सामने नहीं आयी है, लेकिन बैटरीनुमा डिवाइस को नोटों के बीच में लगाकर पार्सल के माध्यम से भेजना संदिग्ध माना जा रहा है. ऐसे में ATS की टीम को भी मौक़े पर बुलाया गया.

तकनीकी जांच और आरोपियों की तलाश

अब राजस्थान ATS और पुलिस की संयुक्त टीम डिवाइस को तकनीकी रूप से जांच रही है. साथ ही पार्सल किसने लगाया और कहा भेजा जाना था इसकी जानकारी भी जुटायी जा रही है. कार्गो रजिस्टर और CCTV फ़ुटेज के आधार पर भेजे जाने वाले की तलाश जारी है. ATS आइजी विकास कुमार ने कहा कि संदिग्ध पार्सल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंडिगो एयरलाइन के माध्यम से जयपुर से हैदराबाद भेजा जा रहा था. स्कैनिंग के दौरान सूटकेस पकड़ा गया, अब पार्सल भेजने वाले की जानकारी जुटायी जा रही हैं.