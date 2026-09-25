जयपुर के नए मेयर बने BJP के सुनील कोठारी, 89 वोट से जीते

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार (25 सितंबर) को हुए मेयर के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है. पार्टी के सुनील कोठारी पिंक सिटी के नए मेयर बने हैं. सुनील कोठारी ने जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद ABP News से की गई खास बातचीत में कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने का काम वह प्राथमिकता के आधार पर करेंगे. इसमें वह नागरिकों से भी सहयोग की अपील करेंगे.

दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया है, जिसे बीजेपी ने नकार दिया है. राजस्थान में आज राजधानी जयपुर के साथ ही जोधपुर और कोटा में भी हुए मेयर चुनाव में बीजेपी ने ही जीत हासिल की है. इसी के साथ राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव संपन्न हो गए हैं. बीजेपी ने नगर निगमों में मेयर के दस पदों में से नौ पर जीत हासिल की है. कांग्रेस सिर्फ बीकानेर में ही अपना मेयर बना पाई है.

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89 वोट हासिल कर जीते बीजेपी प्रत्याशी

जयपुर में आज हुए चुनाव में बीजेपी के सुनील कोठारी ने 89 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है. कांग्रेस की सुनीता महावर को सिर्फ 60 वोट मिले हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस का भी बॉयकॉट करते हुए नोटा को वोट दिया है. ओवैसी की पार्टी के इस फैसले ने जयपुर से यूपी की विपक्षी पार्टियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

सुनील कोठारी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं. कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर में ही जमकर जश्न मनाया. ढोल नगाड़े बजे. नवनिर्वाचित मेयर सुनील कोठारी को फूल मालाओं से लाद दिया गया. नवनिर्वाचित मेयर सुनील कोठारी ने जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद ABP News से की गई खास बातचीत में कहा कि शहर में स्वच्छता का काम वह प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे.

इसके अलावा जयपुर का विकास हर मामले में करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए वह जनता से भी सहयोग की अपील करेंगे. विपक्ष का भी सहयोग व सुझाव लेंगे. उन्होंने कांग्रेस के सत्ता के दुरुपयोग के आरोप को पूरी तरह गलत बताया है. कहा है कि एकतरफा नतीजे सारी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं.

कांग्रेस पार्षदों ने किया हंगामा

दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों और पार्षदों ने मतदान के दौरान देर तक हंगामा किया था और धरने पर बैठ गए थे. कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार सुनीता महावर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोकतंत्र में वोटो की लूट की है. पार्षदों को डराया धमकाया गया है और उनसे जबरन वोट लिया गया है. उन्होंने कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के आरोपी को पूरी तरह गलत बताया है.

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