गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर नगर निगम में बना BJP का मेयर, 6 वोटों से जीते प्रसन्नचंद मेहता

जोधपुर नगर निगम में बना BJP का मेयर, 6 वोटों से जीते प्रसन्नचंद मेहता

जोधपुर में बीजेपी के प्रसन्नचंद मेहता 53 वोट पाकर जोधपुर के नए महापौर बन गए हैं. वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी को 47 वोट मिले हैं. बीजेपी ने 6 वोटों से महापौर सीट पर जीत दर्ज की है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 25 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर नगर निगम को शुक्रवार (25सितंबर) को नया महापौर मिल गया. महापौर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रसन्नचंद मेहता ने जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी को 6 वोटों के अंतर से हराया.

जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों के पार्षदों ने शुक्रवार को महापौर पद के लिए मतदान किया. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना की गई. इसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रसन्नचंद मेहता को 53 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के पक्ष में 47 वोट पड़े. इस तरह प्रसन्नचंद मेहता ने कुल 6 वोटों के अंतर से जीत हासिल की.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान मेयर चुनाव में BJP का डंका, जयपुर-कोटा- जोधपुर में जीती पार्टी
Live: राजस्थान मेयर चुनाव में BJP का डंका, जयपुर-कोटा- जोधपुर में जीती पार्टी
राजस्थान
मानसून की विदाई के बाद तप रहा राजस्थान, पारा 43 डिग्री के पार
मानसून की विदाई के बाद तप रहा राजस्थान, पारा 43 डिग्री के पार
राजस्थान
दूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला
दूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला
राजस्थान
जोधपुर में मेयर की कुर्सी पर किसकी होगी ताजपोशी? 51 के आंकड़े पर पेंच
जोधपुर में मेयर की कुर्सी पर किसकी होगी ताजपोशी? 51 के आंकड़े पर पेंच

दूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला

बीजेपी ने हासिल किया बहुमत

महापौर चुनाव में जीत के लिए 51 पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी. ऐसे में 53 वोट हासिल कर बीजेपी प्रत्याशी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया. परिणाम सामने आते ही बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल बन गया. समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया.

महापौर चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से जोधपुर की राजनीति में हलचल बनी हुई थी. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने-अपने प्रत्याशी की जीत के लिए पार्षदों के समर्थन को लेकर रणनीति बनाने में जुटे थे. मतदान के बाद परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं.

4 वोट से कांग्रेस नहीं हासिल कर पाई बहुमत

आखिरकार मतगणना के बाद तस्वीर साफ हो गई और प्रसन्नचंद मेहता जोधपुर नगर निगम के नए महापौर निर्वाचित हुए. कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी को 47 वोट मिलने के बाद वे बहुमत के आंकड़े से चार वोट पीछे रह गए.

महापौर चुनाव के परिणाम के साथ अब नगर निगम की नई राजनीतिक तस्वीर भी स्पष्ट हो गई है. आने वाले समय में शहर के विकास, सफाई, सड़क, पानी और अन्य नगर निगम से जुड़े मुद्दों पर नए महापौर की भूमिका अहम रहेगी. बता दें कि इस सीट पर कांटे लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने बहुमत हासिल कर जीत दर्ज की है.

Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान मेयर चुनाव में BJP का डंका, जयपुर-कोटा- जोधपुर में जीती पार्टी

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
BJP CONGRESS RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान मेयर चुनाव में BJP का डंका, जयपुर-कोटा- जोधपुर में जीती पार्टी
Live: राजस्थान मेयर चुनाव में BJP का डंका, जयपुर-कोटा- जोधपुर में जीती पार्टी
राजस्थान
मानसून की विदाई के बाद तप रहा राजस्थान, पारा 43 डिग्री के पार
मानसून की विदाई के बाद तप रहा राजस्थान, पारा 43 डिग्री के पार
राजस्थान
दूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला
दूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला
राजस्थान
जोधपुर में मेयर की कुर्सी पर किसकी होगी ताजपोशी? 51 के आंकड़े पर पेंच
जोधपुर में मेयर की कुर्सी पर किसकी होगी ताजपोशी? 51 के आंकड़े पर पेंच
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar बनाएंगे R.N. Kao की Biopic, 2028 में होगी फिल्म की Release
बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
बिहार
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
SIR विवाद में कांग्रेस का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने चलाया वॉटर कैनन
क्रिकेट
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
भारत के 7 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्हें BCCI ने नहीं दिया फेयरवेल मैच
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा- सभी फैसले रद्द कर दें
इंडिया
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget