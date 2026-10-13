कोटा में स्मैक तस्करी के आरोप में कॉन्सटेबल गिरफ्तार, 14 लाख कैश बरामद

राजस्थान के कोटा में पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में झालावाड़ जिले में तैनात एक कॉन्सटेबल को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मनोज मालव के रूप में हुई है, जो झालावाड़ जिले के घाटोली थाने में पदस्थापित था. विज्ञान नगर थाना पुलिस ने उसके पास से 14 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि उसके मोबाइल फोन में नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त से जुड़ी बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं. अब पुलिस इस मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है.

विज्ञान नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर के मुताबिक, झालावाड़ जिला विशेष टीम (डीएसटी) से सूचना मिली थी कि कॉन्सटेबल मनोज मालव नशीले पदार्थों की डिलीवरी के सिलसिले में कोटा आया हुआ है. उसके स्मैक के अवैध कारोबार से जुड़े होने की आशंका भी जताई गई थी.

इसके बाद विज्ञान नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया और थाने लाकर पूछताछ की. तलाशी के दौरान उसके पास से 14 लाख रुपये नकद मिले.

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मोबाइल में मिले नशे के सौदों से जुड़े साक्ष्य

पुलिस के अनुसार, कॉन्सटेबल के मोबाइल फोन में नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी बातचीत मिली है. शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि बरामद नकदी स्मैक की सप्लाई से हासिल की गई हो सकती है.

पुलिस ने मनोज मालव और अन्य लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कॉन्सटेबल को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, बरामद रकम का असली स्रोत और उसका नशे के कारोबार से संबंध जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

झालावाड़ डीएसटी प्रभारी विष्णु सिंह राजपूत के मुताबिक, कॉन्सटेबल की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के निर्देश पर उसकी संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी की जा रही थी. इसी दौरान उसके कोटा जाकर स्मैक बेचने की सूचना मिली. इसके बाद झालावाड़ पुलिस ने कोटा पुलिस को जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी कथित तौर पर नशीले पदार्थ की डिलीवरी कर चुका था और उसके बदले रकम ले चुका था. इसी आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

तस्करी के नेटवर्क का पता लगा रही पुलिस

मामले की आगे की जांच महावीर नगर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा कर रहे हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर स्मैक किसे बेची गई, सप्लाई में कौन-कौन शामिल था और आरोपी के पास मिले 14 लाख रुपये कहां से आए.

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जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि इस मामले में अन्य लोगों या पुलिसकर्मियों की कोई भूमिका है या नहीं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही नशे के इस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.