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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Mayor Election 2026 Live: जयपुर- जोधपुर- कोटा को मिलेंगे नए मेयर, वोटिंग जारी

Rajasthan Mayor Election 2026 Live: जयपुर- जोधपुर- कोटा को मिलेंगे नए मेयर, वोटिंग जारी

Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज नए मेयर मिल जाएंगे. इसको लेकर आज 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी.

Written By : ज़हीन तकवी  | Updated at : 25 Sep 2026 10:15 AM (IST)

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Source : ABP Live

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राजस्थान के तीन बड़े नगर निगमों (जयपुर, जोधपुर और कोटा) में मेयर पद के लिए शुक्रवार को मतदान जारी है. मेयर पद के चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी, और उसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी. कोटा जिले की सुकेत नगरपालिका के चेयरमैन पद के लिए भी शुक्रवार को चुनाव होगा.

श्री गंगानगर जिले की श्री विजयनगर नगर परिषद का पहले रोका गया नतीजा भी शुक्रवार को घोषित किया जाएगा. जयपुर, जोधपुर और कोटा में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव शनिवार को होंगे. इन चुनावों के साथ, राजस्थान की 309 नगर निकायों में से 308 में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. लेकिन यह प्रक्रिया तब पूरी होगी जब कोई कानूनी कार्यवाही लंबित न हो.

जयपुर और कोटा में बीजेपी के पास बहुमत

जयपुर और कोटा नगर निगम, दोनों में ही भाजपा के पास बहुमत है. पार्टी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उसके उम्मीदवार बिना किसी अंदरूनी क्रॉस-वोटिंग के मेयर पद जीतें. जयपुर में नगर निगम में भाजपा पार्षदों का बहुमत है, जबकि कोटा में भी भाजपा के पास अपने मेयर उम्मीदवार को चुनने के लिए पर्याप्त संख्या बल है.

जोधपुर में कांटे की टक्कर

हालांकि, जोधपुर में मेयर पद का मुकाबला कड़ा है. यहां न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है. इसलिए, निर्दलीय पार्षद नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. मेयर पद के चुनावों पर राजस्थान नगर निकाय चुनावों के अंतिम चरण के तौर पर करीबी नजर रखी जा रही है.

राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही के कारण खाटूश्यामजी नगरपालिका में चुनाव प्रक्रिया रुकी हुई है. रिटर्निंग ऑफिसर कपिल उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी अभी तक नहीं मिली है. जिसकी वजह से 25 सितंबर को होने वाला नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव और 26 सितंबर को होने वाला वाइस-चेयरमैन का चुनाव टाल दिया गया है. हाईकोर्ट ने चेयरमैन पद के चुनाव के लिए प्रस्तावित दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. नगरपालिका में पार्षद पद के लिए भी तय समय पर वोटिंग नहीं होगी.

श्री विजयनगर नगरपालिका के चेयरमैन पद के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 11:00 बजे होगी. एक पार्षद के कथित अपहरण के आरोपों के बाद मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचने पर वोटों की गिनती पहले रोक दी गई थी. हाई कोर्ट में इस याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई होनी है.

रिटर्निंग ऑफिसर और सब-डिविजनल ऑफिसर साक्षी पुरी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद वोटों की गिनती की जाएगी. नतीजों पर हाई कोर्ट की कार्यवाही का असर होगा. राजस्थान के 10 नगर निगमों में से सात के नतीजे पहले ही घोषित किए जा चुके हैं. भाजपा ने छह और कांग्रेस ने एक सीट जीती है.

10:10 AM (IST)  •  25 Sep 2026

Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान के 3 बड़े निगमों में मेयर चुनाव

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए शुक्रवार को मतगणना है. इन तीनों निगमों को आज ही नए मेयर मिल जाएंगे.

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