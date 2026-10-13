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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअतर सिंह भड़ाना मर्डर: चोट के 41 निशान, 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

अतर सिंह भड़ाना मर्डर: चोट के 41 निशान, 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

भरतपुर में खनन के विवाद में BJP के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में पुलिस अब तक मुख्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है. भड़ाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 13 Oct 2026 10:19 AM (IST)
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के गृह जिले भरतपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में करीब 36 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस किसी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. खनन विवाद में हुई इस वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले में करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि गिरफ्तारी के लिए 14 टीमें बनाई गई हैं. 

इस बीच, घटनास्थल के CCTV फुटेज नहीं मिलने और पूर्व विधायक के परिवार की ओर से CBI जांच की मांग किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है. इस मामले में अतर सिंह भड़ाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. 

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41 जगह चोट के निशान, हाथ-पैर की हड्डियां टूटीं

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 41 जगह गंभीर चोटों के निशान मिलने की बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों हाथों और दोनों पैरों में कई जगह फ्रैक्चर थे. सिर पर किसी भारी और नुकीली चीज से हमला किए जाने के कारण हड्डी टूटने की बात भी सामने आई है. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, शरीर से ज्यादा खून बहने के कारण मौत होने की आशंका जताई गई है. वहीं, शरीर पर गोली लगने के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. हालांकि, पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश ने वारदात के दौरान गोली चलने की बात कही थी. ऐसे में पुलिस को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करनी होगी. 

पत्नी ने कमरे में छिपकर बचाई जान

वारदात के दौरान पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भी मौके पर मौजूद थीं. जानकारी के मुताबिक, हमलावर उन्हें भी मारना चाहते थे. उन्होंने एक कमरे में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई. कमलेश इस पूरे घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह हैं. 

भड़ाना को जिंदा जलाना चाहते थे हमलावर

बताया जा रहा है कि हमलावरों से बचने के लिए अतर सिंह भड़ाना ने भी खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था. आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जिंदा जलाने की नीयत से कमरे की खिड़की में आग लगा दी. इसके बाद दरवाजा तोड़कर उन्हें जबरन बाहर खींच लिया और लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया. आरोपियों ने उन पर तब तक हमला किया, जब तक वो बेहोश नहीं हो गए. जानकारी के मुताबिक, हमलावर उन्हें जिंदा जलाना चाहते थे. 

15 दिन पहले दी थी जान से मारने की धमकी

इस हत्याकांड से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि वारदात से करीब 15 दिन पहले ही पूर्व विधायक को धमकी दी गई थी कि अगर वो क्रेशर प्लांट पर आए, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा.  परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने इस धमकी को अंजाम दे दिया. 

बताया जा रहा है कि खान तक जाने वाले रास्ते को लेकर स्थानीय लोगों और पूर्व विधायक के बीच लगातार विवाद चल रहा था. सरकार की ओर से चारागाह के लिए दूसरी जमीन आवंटित किए जाने के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ. इसी विवाद के बीच पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई. 

35 नामजद, 50 से 55 अन्य लोगों के खिलाफ FIR

मामले में 35 लोगों को नामजद करते हुए 50 से 55 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है. FIR में हमलावरों की संख्या करीब 100 बताई गई है. वारदात के बाद से पड़ोसी गांवों के रहने वाले आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 14 टीमें बनाई हैं, लेकिन करीब 36 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर की है. हालांकि, मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में अब तक सफलता नहीं मिली है. 

क्रेशर प्लांट का DVR भी नहीं मिला

जांच में पुलिस के सामने एक और चुनौती सामने आई है. अभी तक क्रेशर प्लांट का कोई CCTV फुटेज पुलिस को नहीं मिला है. जानकारी के मुताबिक, पूर्व विधायक के परिवार के लोग CCTV कैमरों का DVR अपने साथ ले गए हैं.  ऐसे में घटनास्थल पर क्या हुआ, इसकी पुष्टि करने और आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस को दूसरे सबूतों और चश्मदीदों के बयानों पर भी निर्भर रहना पड़ रहा है. 

परिवार ने की CBI जांच की मांग

पूर्व विधायक की हत्या के बाद परिवार अब मामले की CBI से जांच कराने की मांग कर रहा है. परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले धमकी मिलने के बावजूद विवाद इतना बढ़ने से क्यों नहीं रोका जा सका और करीब 100 हमलावरों के वारदात में शामिल होने की बात सामने आने के बाद भी पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है. 

फिलहाल, पुलिस के सामने फरार आरोपियों को पकड़ने, वारदात में शामिल लोगों की पहचान करने और खनन विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने की चुनौती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चश्मदीद पत्नी कमलेश के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले में कई अहम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Oct 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Bharatpur News RAJASTHAN NEWS Atar Singh Bhadana Murder
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