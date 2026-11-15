श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से 2 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीती 3 नवंबर को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट मामले में पुलिस और एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर निवासी देवेंद्र सिंह और मह्कदीप कौर को गिरफ्तार किया है. इस मामले में छह और लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है.

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को इनके पास से हथियार और नकद भी मिला है. पूरी जानकारी आज दोपहर आईजी ओम प्रकाश और एसपी हरिशंकर प्रेस कांफ्रेंस में देंगे .

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46 कारतूस और 30 हजार की नगदी बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आए देवेंद्र सिंह और महकदीप कौर के पास से दो हथियार और 46 कारतूस के साथ ब्लास्ट के लिए मिले 30 हजार रूपए भी बरामद हुए हैं. इन दोनों से इस वारदात में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है. इनके साथ ही छह अन्य लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना है.

बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश और एसपी हरिशंकर सभी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं. पूरे मामले की जांच आईपीएस नितिन चौधरी कर रहे हैं. पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है. इसके अलावा ब्लास्ट की साजिश और अन्य कनेक्शनों की भी जांच जारी है.

आज दोपहर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

इस पूरे मामले को लेकर आज (रविवार) दोपहर 12 बजे श्रीगंगानगर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. ADG दिनेश एमएन ब्लास्ट मामले के बारे में जानकारी दे सकते हैं. जबकि शनिवार कोआईजी ओम प्रकाश ने मीडिया को बताया था कि जल्द ही ब्लास्ट का खुलासा किया जाएगा. देर रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इनपुट की जानकारी के लिए आज दोपहर के लिए टाल दिया गया था.

क्या था पूरा मामला ?

यहां बता दें कि 3 नवंबर को रात करीब पौने चार बजे श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में 50 जीबी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फित हुआ था. इससे दो स्लीपर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और पटरियों के बीच ढाई फीट का गड्ढा हो गया था. इस घटना से पहले ही ट्रैक से पैसेंजर ट्रेन गुजरी थी. इसमें शुरू से ही आतंकी कनेक्शन मानकर जांच की जा रही थी.

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