राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण

राजस्थान में हो रहे पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए नेता हर हथकंडे अपना रहे हैं. इनमें बीजेपी नेताओं के कुछ हथकंडे न सिर्फ चर्चा का सबब बने हुए हैं, बल्कि इन पर जमकर विवाद भी हो रहा है. बीजेपी से सात बार विधायक रहे एक दिग्गज नेता मंच से 'कलमा' पढ़ कर सुना रहे हैं तो भजनलाल शर्मा सरकार के एक मंत्री ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोक दिया.

बीजेपी की ही एक महिला उम्मीदवार ने वोटरों को रिझाने के लिए उनसे मंच से सलाम किया. सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी नेताओं का हृदय परिवर्तन हो गया है या फिर मुसलमानों से नाता जोड़ने की यह कोशिश सिर्फ चुनावी है.

राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेता और सात बार विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके राजेंद्र राठौड़ विधानसभा का पिछला चुनाव भले ही हार गए हो, लेकिन राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में उनके बेटे पराक्रम और बहू कनिका दोनों ही मैदान में है.

चूरू के वार्ड 23 से चुनाव लड़ रही है बहू

राजेंद्र राठौड़ ने चुरू जिले की वार्ड नंबर 23 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही बहू कनिका सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मंच से इस्लाम धर्म का पहला 'कलमा' 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह' पढ़ कर सुनाया. दरअसल इस सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए यह बताना चाह रहे थे कि सभी धर्म एक समान है.

अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए ही मंच से 'कलमा' पढ़ कर सुनाया. एक अन्य वीडियो में वह खुदा हाफिज कहते सुन जा रहे हैं. बीजेपी के दिग्गज नेता और पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार भी रहे राजेंद्र राठौड़ का चुनावी सभा में 'कलमा' पढ़ने का वीडियो सामने आया तो इस पर सियासी कोहराम मच गया. कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानो को टिकट देती नहीं है, लेकिन उसे इनका वोट चाहिए. बीजेपी वाले वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है.

बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा?

राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र कटारा का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जिस जगह जाता है, वहां उसी अंदाज में लोगों का अभिवादन करता है. राजेंद्र राठौड़ लोगों का अभिवादन कर रहे थे और आपसी सौहार्द बढ़ाने का संदेश दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस इसमें भी धर्म का एंगल निकालकर इसे विवादित बनाने की कोशिश कर रही है. नरेंद्र कटारा के मुताबिक कांग्रेस ने हमेशा लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने का काम किया है.

वैसे राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम प्रेम सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहा. भजनलाल शर्मा सरकार के नगर विकास विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा सीकर जिले के बेसवा में चुनावी सभा में मंच से भाषण दे रहे थे तभी पड़ोस की मस्जिद में अजान होने लगी. अजान की आवाज सुनकर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और चुपचाप खड़े हो गए. अजान खत्म होने के बाद ही उन्होंने अपना भाषण आगे बढ़ाया.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा जिस इलाके में चुनावी सभा कर रहे थे, वह मुस्लिम बाहुल्य है. बीजेपी ने वहां जरीना खान नाम की मुस्लिम महिला को अपना उम्मीदवार बनाया है. इसी तरह चुरू जिले में ही बीजेपी उम्मीदवार कनिका सिंह प्रचार के दौरान माइक पर बोलते हुए पहले लोगों को प्रणाम करती हैं और फिर अस्सलाम अलैकुम बोलती हैं.

कनिका सिंह पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की बहू है. कनिका सिंह और मंत्री झाबर सिंह खर्रा के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग-अलग कमेंट कर रहे हैं. कोई इस पहल की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग मुसलमानो को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने की बात करते रहते हैं, फिर ऐसे में उनके नेताओं के यह बोल हैरान करने वाले हैं.

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