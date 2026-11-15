कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत

राजस्थान के कोटा में शनिवार (14 नवंबर) शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके में राम मंदिर रोड स्थित मधु डेयरी में गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के समय डेयरी के अंदर तीन कर्मचारी मौजूद थे. इनमें से दो युवक किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि तीसरा कर्मचारी लेखराज केवट आग की लपटों में घिर गया. बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के चलते वह दुकान के अंदर ही फंस गया और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 6 बजे मधु डेयरी में रोज की तरह काम चल रहा था. डेयरी संचालक विनोद अग्रवाल उस समय दुकान पर मौजूद नहीं थे. दुकान में प्रेम, धनराज और लेखराज केवट काम कर रहे थे. इसी दौरान एक कर्मचारी गैस सिलेंडर पर चाय बना रहा था.

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बताया जा रहा है कि सिलेंडर के पाइप से गैस का रिसाव हुआ और अचानक आग लग गई. कुछ ही सेकंड में आग ने विकराल रूप ले लिया. दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

दो कर्मचारी किसी तरह बाहर निकले, लेखराज फंस गया

आग लगते ही दुकान में भगदड़ मच गई. चाय बना रहा कर्मचारी और उसका एक साथी किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन लेखराज केवट अंदर ही फंस गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते उसके कपड़ों और शरीर तक पहुंच गईं.

बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर रखे डीप फ्रीजर और बाहर लगी जाली की वजह से लेखराज को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका. वह दोनों के बीच फंस गया और आग की चपेट में आ गया.

बाहर मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की. लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद पुलिस ने दुकान के अंदर फंसे लेखराज को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत से डेयरी में काम करने वाले लोगों और स्थानीय लोगों में शोक है. शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव बताई जा रही है. हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.