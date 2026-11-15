ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत

कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत

कोटा की एक डेयरी में शनिवार को भीषण आग लगने से कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत हो गई. तीन दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. बताया जा रहा है कि गैस लीकेज से आग लगी.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 15 Nov 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के कोटा में शनिवार (14 नवंबर) शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया. भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके में राम मंदिर रोड स्थित मधु डेयरी में गैस सिलेंडर से गैस लीक होने के बाद अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के समय डेयरी के अंदर तीन कर्मचारी मौजूद थे. इनमें से दो युवक किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, जबकि तीसरा कर्मचारी लेखराज केवट आग की लपटों में घिर गया. बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के चलते वह दुकान के अंदर ही फंस गया और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम करीब 6 बजे मधु डेयरी में रोज की तरह काम चल रहा था. डेयरी संचालक विनोद अग्रवाल उस समय दुकान पर मौजूद नहीं थे. दुकान में प्रेम, धनराज और लेखराज केवट काम कर रहे थे. इसी दौरान एक कर्मचारी गैस सिलेंडर पर चाय बना रहा था.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण
राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण
राजस्थान
राजस्थानः अशोक गहलोत ने 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड किया रिलीज, BJP ने किया पलटवार
राजस्थानः अशोक गहलोत ने 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड किया रिलीज, BJP ने किया पलटवार
राजस्थान
कोटा: हेड कांस्टेबल का साहस, नदी में कूदकर बचाई युवक की जान
कोटा: हेड कांस्टेबल का साहस, नदी में कूदकर बचाई युवक की जान
राजस्थान
जोधपुर में आज निकलेगा RSS का भव्य घोष संचलन, मोहन भागवत करेंगे निरीक्षण
जोधपुर में आज निकलेगा RSS का भव्य घोष संचलन, स्वागत के लिए तैयारियां पूरी

राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण

बताया जा रहा है कि सिलेंडर के पाइप से गैस का रिसाव हुआ और अचानक आग लग गई. कुछ ही सेकंड में आग ने विकराल रूप ले लिया. दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

दो कर्मचारी किसी तरह बाहर निकले, लेखराज फंस गया

आग लगते ही दुकान में भगदड़ मच गई. चाय बना रहा कर्मचारी और उसका एक साथी किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन लेखराज केवट अंदर ही फंस गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते उसके कपड़ों और शरीर तक पहुंच गईं.

बताया जा रहा है कि दुकान के अंदर रखे डीप फ्रीजर और बाहर लगी जाली की वजह से लेखराज को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका. वह दोनों के बीच फंस गया और आग की चपेट में आ गया.

बाहर मौजूद कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की. लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद पुलिस ने दुकान के अंदर फंसे लेखराज को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

राजस्थानः अशोक गहलोत ने 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड किया रिलीज, BJP ने किया पलटवार

इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत से डेयरी में काम करने वाले लोगों और स्थानीय लोगों में शोक है. शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव बताई जा रही है. हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

और पढ़ें

About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण
राजस्थान पंचायत चुनाव: BJP के दिग्गज नेता ने ‘पढ़ा कलमा’, अजान पर रोका भाषण
राजस्थान
राजस्थानः अशोक गहलोत ने 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड किया रिलीज, BJP ने किया पलटवार
राजस्थानः अशोक गहलोत ने 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड किया रिलीज, BJP ने किया पलटवार
राजस्थान
कोटा: हेड कांस्टेबल का साहस, नदी में कूदकर बचाई युवक की जान
कोटा: हेड कांस्टेबल का साहस, नदी में कूदकर बचाई युवक की जान
राजस्थान
जोधपुर में आज निकलेगा RSS का भव्य घोष संचलन, मोहन भागवत करेंगे निरीक्षण
जोधपुर में आज निकलेगा RSS का भव्य घोष संचलन, स्वागत के लिए तैयारियां पूरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज
'हमारी डोर अल्लाह के हाथ में, आपकी BJP के', अखिलेश पर ओवैसी का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न! अलीगढ़ से आगरा तक बारिश का अलर्ट; जानें IMD का अपडेट
क्रिकेट
अंडर-19 एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को मिली बंपर प्राइज मनी, पाकिस्तान पर भी बरसा पैसा
अंडर-19 एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को मिली बंपर प्राइज मनी, पाकिस्तान पर भी बरसा पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
नोएडा में छठ पूजा के दौरान यहां रहेगा भारी ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
विश्व
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
एग्रीकल्चर
Shrimp Farming: झींगा की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए?
झींगा की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए?
नौकरी
POWERGRID Recruitment 2026: पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
पावरटेल में ट्रेनी इंजीनियर के 33 खाली पदों पर निकली भर्ती, 27 नवंबर तक ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget