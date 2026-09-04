Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर निकाय चुनाव: खर्च की सीमा तय, हिसाब न देने पर लगेगी 6 साल की रोक

जोधपुर निकाय चुनाव: खर्च की सीमा तय, हिसाब न देने पर लगेगी 6 साल की रोक

जोधपुर नगर निकाय चुनावों को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है. अब नगर निगम के प्रत्याशी अधिकतम 3.50 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 04 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर नगर निकाय चुनाव-2026 को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित नियमों के तहत प्रस्तुत करना होगा.

निर्धारित सीमा के अनुसार, नगर निगम के प्रत्याशी अधिकतम 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद के प्रत्याशी 2.50 लाख रुपए और नगर पालिका के प्रत्याशी 1.50 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे.

राजस्थान निकाय चुनाव: डूंगरपुर में तैयारी तेज, क्रिटिकल बूथों पर खास फोकस

निर्वाचन व्यय का हिसाब देना अनिवार्य

दरअसल, अब प्रत्येक प्रत्याशी को मतगणना की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का पूरा हिसाब निर्वाचन व्यय शाखा में जमा करवाना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय सीमा में खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. नियमों के तहत 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा गंभीर स्थिति में प्रत्याशी को अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

दिशा-निर्देशों जारी

निर्वाचन व्यय शाखा की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी चुनावी खर्च से जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों और निर्धारित समय-सीमा की पूरी तरह पालन करें. चुनावी खर्च का हिसाब-किताब अब प्रत्याशियों के लिए महज औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा होगा.

कब हैं चुनाव?

बता दें कि राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरा चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को है. इन चुनावों के लिए मतगणना 14 सितंबर 2026 को होगी. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. इसके अलावा AIMIM और RLD एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगे जिससे मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है. 

सागवाड़ा निकाय चुनाव: क्या है BJP का 'मिशन 25'? बनाया यह खास प्लान

 

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सागवाड़ा निकाय चुनाव: क्या है BJP का 'मिशन 25'? बनाया यह खास प्लान
सागवाड़ा निकाय चुनाव: क्या है BJP का 'मिशन 25'? बनाया यह खास प्लान
राजस्थान
राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, BJP पर बरसे नेता
राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, BJP पर बरसे नेता
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस ने दो नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस ने दो नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड
'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड
क्रिकेट
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
विश्व
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget