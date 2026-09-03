राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस ने दो नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
राजस्थान में निकाय चुनाव के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई ने दो नेताओं को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है. कांग्रेस ने यह एक्शन बीकानेर में लिया है.
राजस्थान स्थित बीकानेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य इकाई ने दो नेताओं को 6 वर्षों के लिए दो नेताओं को निलंबित कर दिया है. दोनों नेताओं पर मारपीट करने औऱ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं.
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया- बीकानेर शहर के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल से प्राप्त शिकायत अनुसार वार्ड नं. 50, नगर निगम, बीकानेर के प्रत्याशी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दीपक अरोड़ा, पूर्व पार्षद एवं मोहित अरोड़ा तथा अन्य द्वारा उनके साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना घटित हुई है.
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पत्र में कहा गया है कि जिलाध्यक्ष, बीकानेर शहर के साथ इस प्रकार का आचरण अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, दीपक अरोड़ा, पूर्व पार्षद एवं मोहित अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 (छः) वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित किया जाता है.