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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTraditional Farming: बीज बोने से पहले राख में क्यों मिला देते थे पुराने किसान, क्या है इसका साइंस?

Traditional Farming: बीज बोने से पहले राख में क्यों मिला देते थे पुराने किसान, क्या है इसका साइंस?

आज के दौर में खेती के लिए कई तरह की दवाएं और खाद मिलते हैं, लेकिन पुराने किसान बीजों की सुरक्षा के लिए एक आसान देसी तरीका अपनाते थे. आखिर राख में ऐसा क्या होता है, जो बीजों को सुरक्षित रखता था?

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 13 Nov 2026 07:25 PM (IST)
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खेती-किसानी में पुराने समय से ही कई ऐसे तरीके अपनाए जाते रहे हैं, जिनके पीछे विज्ञान छिपा है. इन्हीं में से एक है बीज बोने या उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने से पहले राख में मिलाना. लकड़ी या गोबर के सूखे उपलों से बनी राख का इस्तेमाल किसान बीजों को नमी, कीड़ों और फफूंद से बचाने के लिए करते थे. यह तरीका सस्ता होने के साथ-साथ आसानी से अपनाया भी जाता था.

नमी सोखकर बीजों को सड़ने से बचाती है राख

राख के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह इसकी नमी सोखने की क्षमता है. बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सूखी जगह पर रखना जरूरी होता है. अगर बीजों में नमी बनी रहे तो उनमें फफूंद लगने और सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में सूखी राख बीजों के आसपास मौजूद ज्यादा नमी को सोखने में मदद करती है. इससे भंडारण के दौरान बीजों को खराब होने से बचाने में सहायता मिलती है.

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कीड़ों और फफूंद से बचाने में भी मिलती है मदद

राख में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं. राख के बारीक कण कीड़ों और घुन के लिए परेशानी पैदा करते हैं. इसकी सूखी और खुरदरी बनावट कुछ छोटे कीटों को दूर रखने में मदद करती है. इसके अलावा लकड़ी की राख की प्रकृति क्षारीय होती है. इसका इस्तेमाल मिट्टी में करने से उसकी अम्लता कम करने में मदद मिलती है. 

बुवाई आसान बनाने के साथ रखें इन बातों का ध्यान

कुछ किसान छोटे या चिपकने वाले बीजों पर हल्की राख लगाते थे, ताकि वे आपस में कम चिपकें और बुवाई के दौरान उन्हें फैलाना आसान हो जाता है. राख का इस्तेमाल हर फसल और हर तरह के बीज के लिए सही नहीं होता. अधिक मात्रा में राख डालने से मिट्टी का पीएच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलने में परेशानी होती है. इसलिए मिट्टी की जरूरत समझकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही, केवल साफ लकड़ी या बिना रसायन वाले उपलों की राख लें. प्लास्टिक, रंगे हुए लकड़ी के टुकड़ों या कचरे को जलाकर बनी राख का इस्तेमाल खेत में न करें.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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