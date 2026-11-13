खेती-किसानी में पुराने समय से ही कई ऐसे तरीके अपनाए जाते रहे हैं, जिनके पीछे विज्ञान छिपा है. इन्हीं में से एक है बीज बोने या उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने से पहले राख में मिलाना. लकड़ी या गोबर के सूखे उपलों से बनी राख का इस्तेमाल किसान बीजों को नमी, कीड़ों और फफूंद से बचाने के लिए करते थे. यह तरीका सस्ता होने के साथ-साथ आसानी से अपनाया भी जाता था.

नमी सोखकर बीजों को सड़ने से बचाती है राख

राख के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह इसकी नमी सोखने की क्षमता है. बीजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सूखी जगह पर रखना जरूरी होता है. अगर बीजों में नमी बनी रहे तो उनमें फफूंद लगने और सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में सूखी राख बीजों के आसपास मौजूद ज्यादा नमी को सोखने में मदद करती है. इससे भंडारण के दौरान बीजों को खराब होने से बचाने में सहायता मिलती है.

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कीड़ों और फफूंद से बचाने में भी मिलती है मदद

राख में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं. राख के बारीक कण कीड़ों और घुन के लिए परेशानी पैदा करते हैं. इसकी सूखी और खुरदरी बनावट कुछ छोटे कीटों को दूर रखने में मदद करती है. इसके अलावा लकड़ी की राख की प्रकृति क्षारीय होती है. इसका इस्तेमाल मिट्टी में करने से उसकी अम्लता कम करने में मदद मिलती है.

बुवाई आसान बनाने के साथ रखें इन बातों का ध्यान

कुछ किसान छोटे या चिपकने वाले बीजों पर हल्की राख लगाते थे, ताकि वे आपस में कम चिपकें और बुवाई के दौरान उन्हें फैलाना आसान हो जाता है. राख का इस्तेमाल हर फसल और हर तरह के बीज के लिए सही नहीं होता. अधिक मात्रा में राख डालने से मिट्टी का पीएच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलने में परेशानी होती है. इसलिए मिट्टी की जरूरत समझकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही, केवल साफ लकड़ी या बिना रसायन वाले उपलों की राख लें. प्लास्टिक, रंगे हुए लकड़ी के टुकड़ों या कचरे को जलाकर बनी राख का इस्तेमाल खेत में न करें.

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