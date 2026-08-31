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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननगर निकाय चुनाव: BJP के 25 ‘विजय रथ’ करेंगे प्रचार, गिनाएंगे उपलब्धियां

नगर निकाय चुनाव: BJP के 25 ‘विजय रथ’ करेंगे प्रचार, गिनाएंगे उपलब्धियां

राजस्थान निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना हाईटेक प्रचार शुरू कर दिया है. इसके लिए प्रदेश कार्यालय से 25 हाईटेक ‘विजय रथ’ रवाना किए गए हैं जो राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बताएगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 31 Aug 2026 10:16 AM (IST)
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राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रचार की हाईटेक तैयारी शुरू कर दी है. रविवार को जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय से 25 हाईटेक ‘विजय रथ’ रवाना किए गए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का झंडा दिखाकर इन रथों को रवाना किया.

इन रथों में एलईडी लगी हैं,  जिनपर वीडियो चलेगी. इन वीडियो के जरिए केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की  भजनलाल शर्मा  सरकार द्वारा किये गए गए कामों के बारे में जनता को बताया जाएगा. 

25 लोकसभा क्षेत्रों में जायेंगे विजय रथ 

बीजेपी के मुताबिक ये विजय रथ प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ाएंगे. रथों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

इन हाईटेक रथों की खास बात यह है कि इनमें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़ी फिल्म एलईडी के जरिए दिखाई जाएगी. बीजेपी कार्यकर्ता इन रथों के साथ अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क भी करेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे.

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हाईटेक प्रचार का क्या है उद्देश्य?

बीजेपी का मकसद हाईटेक प्रचार के जरिए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचना और सरकार की उपलब्धियां बताना है. अब देखना होगा कि बीजेपी का यह हाईटेक ‘विजय रथ’ नगर निकाय चुनाव में पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है.

कब है चुनाव?

बता दें कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों में  चुनाव होंगे. पहला चरण 9 सितंबर और दूसरा चरण 11 सितंबर 2026 को है. इन चुनावों के लिए मतगणना 14 सितंबर 2026 को की जाएगा. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए ये चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है. इस चुनाव के नतीजे जनता के बीच उनकी स्वीकृति सामने रखेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
BJP RAJASTHAN NEWS
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