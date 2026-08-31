नगर निकाय चुनाव: BJP के 25 ‘विजय रथ’ करेंगे प्रचार, गिनाएंगे उपलब्धियां

राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रचार की हाईटेक तैयारी शुरू कर दी है. रविवार को जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय से 25 हाईटेक ‘विजय रथ’ रवाना किए गए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी का झंडा दिखाकर इन रथों को रवाना किया.

इन रथों में एलईडी लगी हैं, जिनपर वीडियो चलेगी. इन वीडियो के जरिए केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा किये गए गए कामों के बारे में जनता को बताया जाएगा.

आज जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय से आगामी नगर निकाय चुनावों हेतु 'प्रचार रथ' को झंडी दिखाकर रवाना किया।



प्रदेश की डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों के दम पर निकाय चुनाव में कमल खिलना निश्चित है। pic.twitter.com/qDL5Sh1UvN — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 30, 2026

25 लोकसभा क्षेत्रों में जायेंगे विजय रथ

बीजेपी के मुताबिक ये विजय रथ प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार को आगे बढ़ाएंगे. रथों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

इन हाईटेक रथों की खास बात यह है कि इनमें राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कामकाज से जुड़ी फिल्म एलईडी के जरिए दिखाई जाएगी. बीजेपी कार्यकर्ता इन रथों के साथ अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों से संपर्क भी करेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे.

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हाईटेक प्रचार का क्या है उद्देश्य?

बीजेपी का मकसद हाईटेक प्रचार के जरिए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचना और सरकार की उपलब्धियां बताना है. अब देखना होगा कि बीजेपी का यह हाईटेक ‘विजय रथ’ नगर निकाय चुनाव में पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है.

कब है चुनाव?

बता दें कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहला चरण 9 सितंबर और दूसरा चरण 11 सितंबर 2026 को है. इन चुनावों के लिए मतगणना 14 सितंबर 2026 को की जाएगा. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए ये चुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है. इस चुनाव के नतीजे जनता के बीच उनकी स्वीकृति सामने रखेगी.

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