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राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?

राजस्थान के निकाय चुनावों के लिए AIMIM चीफ असदउद्दीन ओवैसी प्रचार करने मैदान में उतरेंगे. ओवैसी 6 सितंबर को हनुमान बेनीवाल के साथ शाम 6 बजे जयपुर के शास्त्री नगर में सभा करेंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 03 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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राजस्थान के 3309 नगर निकायों के 10,245 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं. इस चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की एंट्री ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है. अब खबर सामने आ रही है कि निकाय चुनाव के लिए AIMIM के मुखिया असदउद्दीन ओवैसी प्रचार करने मैदान में उतरेंगे. ओवैसी की सभा
6 सितंबर को शाम 6 बजे जयपुर के शास्त्री नगर में आयोजित की जाएगी.

इस सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद व अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे. गौर हो कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा AIMIM के उम्मीदवारों को लगे झटके के बावजूद पार्टी अपना चुनाव प्रचार जारी रखे हुए है. ऐसा लगता है कि ओवैसी विरोधियों को ताकत दिखाने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं हैं.

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RLP-AIMIM दिखाएंगे अपनी ताकत

दरअसल, ओवैसी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ रही है. RLP और AIMIM के गठबंधन को प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ये गठबंधन जाट-मुस्लिम समीकण के साथ मैदान में उतरेगा. अब दोनों 6 सितंबर को जयपुर में गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में.

हालांकि, ओवैसी की पार्टी राजस्थान में सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. AIMIM द्वारा कम सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन राजधानी जयपुर में BJP ने इस बार 8 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं. यह सभी उम्मीदवार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. 

AIMIM को कोर्ट से लगा था झटका

इससे पहले हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने AIMIM के उम्मीदवारों को उनका आधिकारिक चुनाव निशान 'पतंग' देने की मांग खारिज कर दी थी. कोर्ट के फैसले के कारण अब AIMIM को अपने सभी प्रत्याशियों को निर्दलीय के तौर पर ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा. अगर जाट और मुस्लिम समुदाय को साधने में RLP-AIMIM गठबंधन सफल रहा तो ये चुनावी समीकरण बदल सकता है. हालांकि, चुनावों के बाद ही वास्तविकता का पता चल सकेगा. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
AIMIM RAJASTHAN NEWS
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