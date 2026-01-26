सिरोही: रोहुआ गांव में पैंथर का आतंक, हमले में 5 घायल, वन विभाग ने संभाला मोर्चा

राजस्थान के सिरोही जिले के रेवदर उपखंड क्षेत्र के रोहुआ गांव में पैंथर की मूवमेंट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मानपुर कृषि कुएं के पास अचानक पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

इस दौरान पैंथर ने एक के बाद एक पांच लोगों पर हमला कर दिया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

कुएं पर दिखा पैंथर, मचा कोहराम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मानपुर कृषि कुएं पर कुछ ग्रामीण काम कर रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों के बीच से पैंथर निकलकर सामने आ गया. पैंथर को देखते ही लोग घबरा गए और अफरा-तफरी मच गई.

इसी दौरान पैंथर ने तीन लोगों पर झपट्टा मार दिया. हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अस्पताल भिजवाया.

लोहे के तारों में उलझकर हुआ घायल

वन विभाग के रेंजर ललित सिंह ने बताया कि पैंथर गांव के पास मानपुर कृषि कुएं तक आ पहुंचा था. संभवतः वह पहले से ही लोहे के तारों में उलझकर घायल हो चुका था. घायल अवस्था में होने के कारण वह बेहद आक्रामक हो गया. इसी बीच उसने मौके पर मौजूद दो और युवकों पर भी हमला कर दिया. इस तरह कुल पांच लोग उसके हमले में घायल हुए हैं.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया. पैंथर घायल हालत में कराहता हुआ दिखाई दे रहा था. टीम ने तुरंत इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित करने की कार्रवाई शुरू की.

ग्रामीणों को पैंथर से दूर रहने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई. वन विभाग के अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

भीड़ जुटी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पैंथर के घायल होने और गांव में मौजूदगी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. उत्सुकता और भय के चलते लोग घटनास्थल के पास जमा हो गए, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई.

पुलिस और वन विभाग के जवानों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. प्रशासन ने माइक के जरिए लोगों से अपील की कि वे पैंथर के पास न जाएं और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें

.

पैंथर को पकड़ने के प्रयास जारी

वन विभाग की टीम पैंथर को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. विशेषज्ञों की मदद से उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की योजना बनाई जा रही है, ताकि न तो जानवर को और नुकसान पहुंचे और न ही किसी अन्य व्यक्ति को खतरा हो.

अधिकारियों का कहना है कि पैंथर को पकड़ने के बाद उसे इलाज के लिए रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा.

ग्रामीणों में डर, सतर्क रहने की अपील

घटना के बाद रोहुआ गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पैंथर को जल्द से जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय घरों से बाहर न निकलें, अकेले खेतों या कुओं की ओर न जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

सुरक्षा इंतजाम कड़े

फिलहाल गांव में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम तैनात कर दी गई है. जगह-जगह नाकाबंदी कर इलाके पर नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक पैंथर को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक टीम मौके पर डटी रहेगी.

घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है. हालांकि, सभी को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीव को भी सुरक्षित बचाना है.