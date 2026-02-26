जोधपुर: सुखेश्वर महादेव मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, दानपेटी और चांदी के छत्र ले उड़े चोर

कभी जिन मंदिरों की घंटियों की आवाज लोगों को सुकून देती थी, अब वहां भी असुरक्षा का माहौल पनपने लगा है. राजस्थान के जोधपुर में चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए किसी सूने मकान या दुकान को नहीं, बल्कि सीधे भगवान के दरबार को ही अपना निशाना बना लिया. दिनदहाड़े मंदिर के ताले तोड़कर घुसे चोर दानपेटी से लेकर पूजन सामग्री तक सब कुछ समेट ले गए. बेखौफ अंदाज में की गई चोरी की यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है.

यह पूरी घटना सूरसागर थाना क्षेत्र के सुखराम नगर (राजबाग) स्थित सुखेश्वर महादेव मंदिर की है. पुलिस को दी गई रिपोर्ट में परिवादी कुलदीप गहलोत ने बताया कि उनके मकान के ठीक सामने यह मंदिर स्थित है, जहां पुजारी सुमेर दास वैष्णव नियमित रूप से पूजा-पाठ करते हैं. मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जब पुजारी मंदिर के पास ही बने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी एक अज्ञात चोर ने मौके का फायदा उठाया. चोर ने मंदिर के ताले तोड़े और इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया.

लाखों का सामान पार

चोर ने भगवान के दरबार में भी हाथ साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग एक लाख रुपये आंकी जा रही है. मुख्य रूप से निम्नलिखित सामान चोरी हुआ है:

दानपेटी और उसमें रखी नकदी

भगवान के चांदी के छत्र और त्रिशूल

प्रसाद की प्लेटें और मंदिर की घंटियां

आरती का पात्र व अन्य पूजन में काम आने वाले बर्तन

CCTV फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस

यह पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में आरोपी बिना किसी खौफ के आराम से मंदिर का सामान चुराता हुआ नजर आ रहा है. सूरसागर थाना पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर चोर की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है.