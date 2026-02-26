अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

भारत और अमेरिका के बीच हुई नई ट्रेड डील को लेकर राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस विधायकों ने इस समझौते के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए.

सुबह कांग्रेस विधायक पहले विधायक आवास पर जुटे. वहां से नारेबाजी करते हुए विधानसभा कैंपस तक पहुंचे. इस दौरान उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे, जिन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारों के साथ ट्रेड डील को देश के हित के खिलाफ बताया गया था.

विधानसभा के कॉरिडोर में नारेबाजी

विधानसभा परिसर में पहुंचते ही कांग्रेस विधायक सीढ़ियों और कॉरिडोर में जमा हो गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. कुछ देर के लिए पूरा माहौल काफी गरमा गया.

सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दोनों ओर से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए. सदन की कार्यवाही का माहौल भी प्रभावित होता नजर आया और कुछ समय तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही.

टीकाराम जूली की अगुवाई में प्रदर्शन

विपक्ष के नेता टीकाराम जूली की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया. उन्होंने कहा कि यह ट्रेड डील देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों के हित में नहीं है. उनका आरोप था कि केंद्र की मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने देश के हितों से समझौता किया है.

केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप

कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि सरकार ने संसद और राज्यों को भरोसे में लिए बिना इतना बड़ा फैसला किया. उनका कहना था कि इस डील से स्थानीय उद्योगों पर असर पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ सकती है. वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि यह समझौता देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा.

ट्रेड डील का मुद्दा राजस्थान विधानसभा में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बहस देखने को मिल सकती है.