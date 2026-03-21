राजस्थान: गोगामेड़ी हत्याकांड पर बढ़ा आंदोलन, करणी सेना का 29 मार्च को CM आवास घेराव का ऐलान

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राजस्थान के सिरोही में चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर अब आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने मामले में न्याय की मांग को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए 29 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है. इसको लेकर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सिरोही दौरे पर पहुंचीं, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.

प्रेस वार्ता के दौरान शीला गोगामेड़ी ने कहा कि बहुचर्चित हत्याकांड में अब तक पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने खुले तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, वे अब तक गिरफ्त से बाहर हैं. यह स्थिति प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि जब खुलेआम अपराध स्वीकार करने वाले आरोपी ही पकड़े नहीं जा रहे, तो आमजन की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है.

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए. उन्होंने यहां तक कहा कि दोषियों को फांसी की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. शीला गोगामेड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि हत्याकांड से जुड़े कुछ आरोपी तत्व अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और व्यापारियों तथा आम नागरिकों को धमका रहे हैं.

इससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा कमजोर पड़ रहा है. उन्होंने सरकार से अपराधों पर नियंत्रण के लिए तत्काल सख्त और प्रभावी कदम उठाने की मांग की.

सीएम आवास घेरने की चेतावनी

इस दौरान करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुजान सिंह वडवज ने बताया कि 29 मार्च को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में राजपूत समाज के साथ-साथ सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके.

उन्होंने बताया कि संगठन की प्रमुख मांगों में हत्या के सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, फरार आरोपियों को पकड़ना और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शामिल है. यदि सरकार इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं करती है, तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा.

करणी सेना ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए है. जब तक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा. प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.