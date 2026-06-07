हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जोधपुर में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

राजस्थान: जोधपुर में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

Jodhpur News In Hindi: शाम करीब चार बजे बच्चों के होद में गिरने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे. काफी प्रयासों के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 07 Jun 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में जोधपुर के तिंवरी निकटवर्ती मांडियाई खुर्द गांव शनिवार को एक ऐसे दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. खेत में बने जल संग्रहण होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. एक साथ तीन बच्चों के असमय निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई और हर आंख नम हो उठी.

जानकारी के अनुसार लक्ष्मी (8) पुत्री पुखराज सियोल, प्रताप (8) पुत्र तिलाराम सियोल और रोहित (7) पुत्र राजाराम सियोल शनिवार दोपहर घर के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते तीनों बच्चे खेत में बने जल होद के पास पहुंच गए. आशंका है कि संतुलन बिगड़ने से वे होद में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए. होद की गहराई करीब 5 से 8 फीट बताई जा रही है.

घर नहीं लौटने पर शुरू हुई तलाश 

काफी देर तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की गई. शाम करीब चार बजे बच्चों के होद में गिरने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। काफी प्रयासों के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया और तत्काल जोधपुर के अस्पताल ले जाया गया. लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: Kota News: महंत की हत्या पर गरमाई सियासत, BJP का कांग्रेस पर पलटवार- 'संवेदनशील मुद्दे पर...'

मथानिया थानाधिकारी कैलाशी के अनुसार पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए. शाम करीब छह बजे तीनों मासूमों का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए.

परिवार का बुरा हाल 

रोहित मूल रूप से खेतासर गांव का निवासी था और इन्ह दिनों अपनी बुआ के घर मांडियाई खुर्द आया हुआ था. किसी ने नहीं सोचा था कि छुट्टियां मनाने आया यह मासूम ऐसी दुखद घटना का शिकार हो जाएगा.

हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी का दिल दहल उठा. ग्रामीणों ने खेतों में बने जल होदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह का दर्द न झेले.

यह भी पढ़ें:  Bharatpur News: मामी ने रची खौफनाक साजिश, नाबालिग भांजी का कराया जेंडर चेंज, बोली- 'अब हम पति-पत्नी...'

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Accident News Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: जोधपुर में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम
राजस्थान: जोधपुर में पानी के होद में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम
राजस्थान
कोटा महंत हत्याकांड: प्रशासन से सहमति के बाद साधु-संतों का धरना समाप्त, 3 मांगों पर अड़े थे संत
कोटा महंत हत्याकांड: प्रशासन से सहमति के बाद साधु-संतों का धरना समाप्त, 3 मांगों पर अड़े थे संत
राजस्थान
कोटा महंत हत्याकांड पर बढ़ा बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर साधु-संत
कोटा महंत हत्याकांड पर बढ़ा बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर साधु-संत
राजस्थान
Kota News: महंत की हत्या पर गरमाई सियासत, BJP का कांग्रेस पर पलटवार- 'संवेदनशील मुद्दे पर...'
कोटा: महंत की हत्या पर गरमाई सियासत, BJP का कांग्रेस पर पलटवार- 'संवेदनशील मुद्दे पर...'
Advertisement

वीडियोज

Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आया बड़ा अपडेट! |Patna Coaching
Khan Sir Controversy: किराए के कमरे से 'Coaching King' बनने तक का सफर | Faizal Khan | Patna News
Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजभर समाज की 6 हत्याएं गिनाकर अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, सपा चीफ को दी खुली चनौती
राजभर समाज की 6 हत्याएं गिनाकर अखिलेश यादव पर बरसे ओपी राजभर, सपा चीफ को दी खुली चनौती
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
क्रिकेट
India 1st Innings Highlights: भारतीय बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन, पहली पारी 564/8 पर घोषित; अफगानिस्तानी गेंदबाज सलीम ने रचा इतिहास
भारतीय बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन, पहली पारी 564/8 पर घोषित; अफगानिस्तानी गेंदबाज सलीम ने रचा इतिहास
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
इंडिया
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, PM मोदी का जिक्र कर शशि थरूर ने दिया जवाब
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, शशि थरूर ने दिया जवाब
यूटिलिटी
FD बनाम बॉन्ड्स: 30 लाख से हर महीने पाएं 20000 की बंधी-बंधाई इनकम, जानें फॉर्मूला
FD बनाम बॉन्ड्स: 30 लाख से हर महीने पाएं 20000 की बंधी-बंधाई इनकम, जानें फॉर्मूला
शिक्षा
UP Rojgar Mela 2026: यूपी में लगने जा रहा रोजगार मेला, 10वीं-12वीं, ITI और डिप्लोमा वाले रहें तैयार; जानें कैसे करें आवेदन?
यूपी में लगने जा रहा रोजगार मेला, 10वीं-12वीं, ITI और डिप्लोमा वाले रहें तैयार; जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget