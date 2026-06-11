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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: BJP से सतीश पूनिया-अलका गुर्जर, कांग्रेस के नीरज डांगी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

राजस्थान: BJP से सतीश पूनिया-अलका गुर्जर, कांग्रेस के नीरज डांगी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

Rajasthan Rajya Sabha Election: राजस्थान राज्यसभा चुनाव में BJP और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है. बीजेपी से अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और कांग्रेस से नीरज डांगी ने जीत हासिल की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jun 2026 04:46 PM (IST)
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राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए. राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है. रिटर्निंग अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की है.

कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी और बीजेपी के सांसद राजेंद्र गहलोत और रवनीत बिट्टू का कार्यकाल 21 जून को खत्म होने वाला है. इसलिए चुनाव कराया गया. बीजेपी ने दोनों ही उम्मीदवार बदल दिए. रवनीत बिट्टू केंद्र में मंत्री हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया. वहीं कांग्रेस ने दोबारा नीरज डांगी पर भरोसा जताया.

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निर्विरोध जीत के बाद क्या बोले सतीश पूनिया?

राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा." उन्होंने आगे कहा, "मैंने केवल शपथ ही नहीं ली बल्कि मैं पूरी गरिमा के साथ इस निष्ठा को पूरा भी करूंगा. उच्च सदन में सदस्य के नाते लोक हित के मुद्दों का अच्छे और तार्किक करीके से रखा जाना, पार्टी के विचार को भी पूरी प्रखरता से रखने का भी काम करूंगा. सांसद के नाते क्योंकि एक दायरा बड़ा होता है."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने जब जीवन की शुरुआत की थी तो सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं बल्कि मैंने यह सीखा है कि राजनीति केवल नारों की नहीं सरोकारों की भी होती है. इसलिए मैंने अपनी छात्र राजनीति के जीवन से रक्तदान से लेकर वृक्षारोपण, कोरोना की लड़ाई को लड़ना, दिव्यांगों को सहूलियत देना, समाज के जितने भी अन्य विषय हैं उन मुद्दों को लेकर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर भी काम करता रहा हूं वह भी मेरी प्राथमिकता में रहेंगे. इस अवसर के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद."

तीनों प्रत्याशियों के वैध पाए गए थे नामांकन

राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के तहत दाखिल किए गए तीन उम्मीदवारों के सभी नौ नामांकन पत्र मंगलवार (9 जून) को विधानसभा परिसर में हुई जांच के दौरान वैध पाए गए थे. निर्वाचन अधिकारी भरत भूषण शर्मा ने बताया था कि कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी के तीन, बीजेपी प्रत्याशी अल्का सिंह के दो और बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया के चार नामांकन पत्रों की उम्मीदवारों, प्रस्तावकों और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में जांच की गई थी. सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे.

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Published at : 11 Jun 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Satish Poonia BJP Rajasthan Rajya Sabha Election Alka Gurjar CONGRESS RAJASTHAN NEWS Niraj Dangi
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