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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट बड़ा सियासी संदेश, अशोक गहलोत का नाम लेकर कही ये बड़ी बात

पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट बड़ा सियासी संदेश, अशोक गहलोत का नाम लेकर कही ये बड़ी बात

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में मतभेद और मनमुटाव की खबरों के बीच सचिन पायलट ने बेहद शालीन अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jun 2026 02:35 PM (IST)
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राजस्थान कांग्रेस में जारी कलह का अब समाप्त होती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के एक बयान से इस बात के संकेत मिले हैं. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेहद शालीन अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया है.

राजस्थान के दौसा में पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि, "अशोक गहलोत के लिए मैं बेटे की तरह हूं. जहां तक मैं जानता हूं, वह मुझे उतना ही मानते हैं, जितना अपने बेटे वैभव गहलोत को.  मैं भी उनका बेहद सम्मान करता हूं."

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कांग्रेस में मतभेद या मनमुटाप से किया इनकार

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं. हम सभी राहुल गांधी द्वारा खोली गई मोहब्बत की दुकान को चलाते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है. सचिन पायलट ने दावा किया है कि किसी तरह का कोई मतभेद या मनमुटाव नहीं है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं. 

कांग्रेस में नहीं बीजेपी में आपसी मतभेद- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि हम नीट अभ्यर्थियों के साथ ही गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है. कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी में आपसी मतभेद हैं, सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा नेता आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं.

हर मोर्चे पर फेल है राजस्थान सरकार- सचिन पायलट

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पूरे देश में मजबूती से लड़ रही है. राजस्थान में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है. उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, जनता बेहद परेशान है. लोगों के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं. राज्यसभा चुनाव में मनमानी की गई है.

मीनाक्षी नटराजन मामले में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट- सचिन पायलट

इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करने के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका के माध्यम से इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी. सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है. विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है.

सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट को किया याद

आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज उनकी कर्मभूमि राजस्थान के दौसा जिले में श्रद्धापूर्वक मनाई गई. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उनके बेटे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खासतौर पर मौजूद रहे.

सचिन पायलट ने इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी और मतभेद की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष गहलोत खेमे के ज्यादातर नेता इस कार्यक्रम से गैर-हाजिर रहे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Jun 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Sachin Pilot Dausa News RAJASTHAN NEWS
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