पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट बड़ा सियासी संदेश, अशोक गहलोत का नाम लेकर कही ये बड़ी बात

राजस्थान कांग्रेस में जारी कलह का अब समाप्त होती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के एक बयान से इस बात के संकेत मिले हैं. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बेहद शालीन अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब दिया है.

राजस्थान के दौसा में पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि, "अशोक गहलोत के लिए मैं बेटे की तरह हूं. जहां तक मैं जानता हूं, वह मुझे उतना ही मानते हैं, जितना अपने बेटे वैभव गहलोत को. मैं भी उनका बेहद सम्मान करता हूं."

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज, बेटे सचिन पायलट ने बनाया यह खास प्लान

कांग्रेस में मतभेद या मनमुटाप से किया इनकार

सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं. हम सभी राहुल गांधी द्वारा खोली गई मोहब्बत की दुकान को चलाते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है. सचिन पायलट ने दावा किया है कि किसी तरह का कोई मतभेद या मनमुटाव नहीं है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं.

कांग्रेस में नहीं बीजेपी में आपसी मतभेद- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने कहा कि हम नीट अभ्यर्थियों के साथ ही गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है. कांग्रेस पार्टी में नहीं बल्कि बीजेपी में आपसी मतभेद हैं, सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा नेता आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं.

हर मोर्चे पर फेल है राजस्थान सरकार- सचिन पायलट

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस पूरे देश में मजबूती से लड़ रही है. राजस्थान में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत है. उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है, जनता बेहद परेशान है. लोगों के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं. राज्यसभा चुनाव में मनमानी की गई है.

मीनाक्षी नटराजन मामले में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट- सचिन पायलट

इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज करने के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका के माध्यम से इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी. सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है. विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है.

सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट को किया याद

आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि आज उनकी कर्मभूमि राजस्थान के दौसा जिले में श्रद्धापूर्वक मनाई गई. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उनके बेटे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खासतौर पर मौजूद रहे.

सचिन पायलट ने इस दौरान कांग्रेस में गुटबाजी और मतभेद की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष गहलोत खेमे के ज्यादातर नेता इस कार्यक्रम से गैर-हाजिर रहे.

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