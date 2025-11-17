अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, 'ये हमारी पार्टी की...'

राजस्थान के बारां जिले की अंता सीट पर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली. यहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी को मोरपाल सुमन को पराजित कर दिया. वहीं अब इस जीत को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है.

सचिन पायलट ने कहा, "यह हमारी पार्टी की जीत है. पूरी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और इसके खिलाफ हर हथकंडा अपनाया गया. इसके बावजूद, प्रमोद भाया ने शानदार जीत हासिल की है."

बिहार चुनाव पर क्या बोले सचिन पायलट?

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर सचिन पायलट ने कहा, "हमने सबको आगाह किया था. राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं. लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए." अगर वे चुनाव के बीच में लोगों को पैसे देकर वोट देने की कोशिश करते हैं, तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. उसकी विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है.

'संविधान की सीमाओं में काम करे चुनाव आयोग'

सचिन पायलट ने आगे कहा, "मैं उनसे आग्रह करता हूं कि देश की एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, निष्पक्ष रहना, विचारधारा और दलगत भावना से ऊपर उठकर देश की सेवा करना और संविधान की सीमाओं के भीतर काम करना उनकी जिम्मेदारी है.