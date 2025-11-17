राजस्थान के चूरू में सांसद राहुल कस्वां के किसान ट्रैक्टर मार्च को सोमवार (17 नवंबर) को पुलिस द्वारा रोक लिया गया. इस बीच पुलिस ने चूरू जिले की सीमा को सील कर दिया है. एनएच 52 पर जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है. हाईवे पर कोतवाली पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौजूद हैं.

जहां पुलिस ने करीब चार दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को जब्त कर रखा है. पुलिस ने मामले में करीब 100 लोगोंं को हिरासत में लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और एसपी जय यादव दोनों अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

किसानों और अधिकारियों के बीच बातचीत जारी

इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दोनों अधिकारी किसान नेताओं ओर कांग्रेस नेताओं से वार्ता करने के प्रयास कर रहे है. इसके अलाव एनएच 52 पर होटल सनवे के पास सोमवार सुबह से ही किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए. जहां पर पहले से भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया था. पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं.

दूसरी ओर होटल झंकार के पास भी किसान पहुंचे थे. वहां भी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों के ट्रैक्टरों को जब्त लिया. इस संबंध में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया की किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुऎ पुलिस बल तैनात किया गया है. इस बीच कांग्रेस नेता व किसानों से वार्ता के प्रयास लगातर किए जा रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दी यह जानकारी

प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राफीक मंडेलिया ने बताया कि सरकर किसानों के हितों पर कुठाराघात किया है. किसान सोमवार को शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे. मगर इससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने किसानों के ट्रैक्टरों को सीज कर दिया है.

सांसद राहुल कस्वां ट्रैक्टर मार्च लेकर राजगढ़ से आने थे. मगर इससे पहले ही पुलिस ओर प्रशासन ने रतनपुरा और दूधवाखारा में बड़ी संख्या में पुलिस बल लगा दिया. वहां से किसानों को आगे नही आने दिया जा रहा. गौरतलब है की सांसद कस्वां किसानों के वर्ष 2021 के 500 करोड़ की बीमा क्लेम और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे.