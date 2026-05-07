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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकेरल का इफेक्ट, राजस्थान में सचिन पायलट को CM फेस बनाने की उठी मांग, गहलोत गुट में खलबली!

केरल का इफेक्ट, राजस्थान में सचिन पायलट को CM फेस बनाने की उठी मांग, गहलोत गुट में खलबली!

Rajasthan Politics: सचिन पायलट की केरल में सफल भूमिका ने राजस्थान कांग्रेस में हलचल मचा दी है. उनकी मेहनत के बाद समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने और संगठन की कमान सौंपने की मांग कर रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 07 May 2026 11:01 PM (IST)
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केरलम में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन यही शानदार जीत अब राजस्थान कांग्रेस के लिए एक नया 'सिरदर्द' बन गई है. दरअसल, केरलम में पार्टी की जीत के पीछे 'सीनियर ऑब्जर्वर' बनाकर भेजे गए सचिन पायलट (Sachin Pilot) की मेहनत को अहम माना जा रहा है.

अब इसी 'सियासी जादूगरी' के दम पर पायलट गुट ने राजस्थान में एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है, जिससे पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) खेमे की नींद उड़ गई है.

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पायलट समर्थक की बड़ी मांग

राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से गहलोत और पायलट गुट में बंटी रही है. वर्तमान में राज्य के संगठन पर गहलोत खेमे का दबदबा है, लेकिन केरलम की जीत के बाद पायलट समर्थकों ने नई हुंकार भर दी है. सचिन पायलट के बेहद करीबी और टोंक में उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले तेज-तर्रार नेता महेंद्र सिंह ने खुलकर मांग की है कि पायलट को राजस्थान में संगठन की कमान सौंपी जाए.

समर्थकों का दावा है कि अगर पायलट को अगले विधानसभा चुनाव में 'मुख्यमंत्री का चेहरा' (CM Face) घोषित किया जाता है, तो वे केरलम की तरह राजस्थान में भी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे. सोशल मीडिया पर भी इस मांग को लेकर जमकर अभियान चलाया जा रहा है.

गहलोत के 'उस' बयान से गरमाई थी सियासत

यह मांग ऐसे समय में उठी है, जब पिछले ही हफ्ते पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया था. गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा था, "मुझे उम्मीद है कि पायलट अब कभी कांग्रेस से अलग होने की नहीं सोचेंगे. पिछली बार के विवाद के बाद वह समझ भी चुके हैं और संभल भी चुके हैं. अब वह 'दोनों टांगों' से यानी पूरी तरह कांग्रेस के साथ हैं." गहलोत का यह बयान सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना था.

बीजेपी का तंज

कांग्रेस की इस अंदरूनी गुटबाजी में अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी एंट्री मार ली है. जयपुर के आदर्श नगर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता रवि नैयर ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए बड़ा तंज कसा है. उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह पार्टी की कमान सचिन पायलट को सौंप दी होती, तो आज उसकी यह दुर्गति नहीं होती." बीजेपी नेता ने पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनके साथ 'सौतेला व्यवहार' किया है. अगर उन्होंने केरलम में पार्टी को जीत दिलाई है, तो उन्हें इसका ईनाम भी मिलना चाहिए.

आपस में ही उलझी है कांग्रेस

मौजूदा हालात देखकर साफ कहा जा सकता है कि राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल बीजेपी सरकार पर हमलावर होने के बजाय, आपस में ही एक-दूसरे की 'टांग-खिंचाई' में लगी हुई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हाईकमान पायलट समर्थकों की इस मांग पर क्या फैसला लेता है, या फिर पार्टी के नेता ऐसे ही आपस में जूझते नजर आएंगे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 May 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics Ashok Gehlot Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
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