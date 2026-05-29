जोधपुर में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने की आत्महत्या, नए घर में फंदे से लटका मिला शव

राजस्थान के जोधपुर शहर के लालसागर इलाके में एक रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान दशरथ सिंह चरण के रूप में हुई है, जो करीब दो साल पहले पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, दशरथ सिंह चरण ने हाल ही में लालसागर क्षेत्र में नया मकान बनवाया था. वह अपनी पत्नी के साथ करीब एक सप्ताह पहले ही इस घर में रहने आए थे. सेवानिवृत्ति के बाद वह कुछ समय तक जयपुर में रह रहे थे, लेकिन हाल में जोधपुर लौटकर अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे.

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घर लौटने पर पत्नी ने देखा फंदे पर लटका शव

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को चरण की पत्नी किसी रिश्तेदार से मिलने गई थीं. जब वह वापस घर लौटीं तो उन्होंने देखा कि दशरथ सिंह चरण फंदे से लटके हुए हैं. यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. परिवार के अन्य लोगों को सूचना दी गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

परिजन चरण को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

तनाव में होने की आशंका, जांच जारी

मंडोर थाना प्रभारी शेषकरण ने बताया कि शाम करीब 4 बजे घटना की सूचना मिली थी. पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दशरथ सिंह चरण पिछले कुछ समय से तनाव में हो सकते थे. हालांकि आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई है.

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल इस घटना ने इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के इस तरह आत्महत्या करने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.