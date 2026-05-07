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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAlwar News: अलवर में बुलेट बाइक से हुड़दंग, पुलिस ने दो लोगों को दबोचा, भीड़ ने थाने पर किया पथराव

Alwar News: अलवर में बुलेट बाइक से हुड़दंग, पुलिस ने दो लोगों को दबोचा, भीड़ ने थाने पर किया पथराव

Alwar News In Hindi: मामले में पुलिस ने करीब 20 लोगों को डिटेन किया है. जिन पर राजकार्यों में बाधा, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 May 2026 05:32 PM (IST)
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अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बीती रात को दो बाइकों को जब्त करने के बाद भीड़ ने पुलिस थाने पर ही पथराव कर दिया. पथराव से घायल थानाधिकारी के चेहरे पर आठ टांके लगे हैं. मामले में पुलिस ने करीब 20 लोगों को डिटेन किया है. जिन पर राजकार्यों में बाधा, पुलिस पर हमला, सरकारी संपत्ति को नुकसान जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि बीती रात पुलिस गश्त के दौरान दो बाइक सवार बाइक से स्टंट कर रहे थे और बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ रहे थे. पुलिस ने बाइक को जब्त किया और थाने ले आए इसके बाद उनके समर्थक पुलिस थाने पहुंचे और बाइक को छोड़ने की कहने लगे. 

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भीड़ ने पुलिस थाने पर किया पथराव

पुलिस ने जब उन्हें नहीं छोड़ा तो भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया जिसमें थाना प्रभारी सहित कई पुलिस कर्मी घायल हो गए. सरकारी गाड़ी को तोड़ दिया. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. सूचना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में करीब बीस लोगों को पकड़ा है. पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 12 बजे गोविंदगढ़ में भाटडा सिख समाज के दो युवक अपनी बुलेट गाड़ी से पटाका फोड़ रहे थे. जिसका विरोध वहां के लोगों ने किया, लेकिन वे लोग नहीं माने. जिस जगह पर युवक पटाखे फोड़ रहे थे वह जगह थाने से थोड़ी ही दूरी पर है. एक व्यक्ति ने गोविंदगढ़ थाने में सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस

मौके पर समझाने पहुंचे एएसआई बलवीर की युवकों ने वर्दी पकड़ ली. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस उन दोनों युवकों को गाड़ी सहित पड़कर थाने ले आई. इतने में कुछ लोग उनको छुड़ाने के लिए आ गए. हमलावर एक युवक को छुड़ा ले गए और एक को बैरक में बंद कर दिया गया. 

बैरक में बंद करने के बाद थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने थाना प्रभारी धर्म सिंह को इसकी सूचना दी. धर्म सिंह के थाने में पहुंचने से पहले ही सैकड़ों लोगों की भीड़ थाने पहुंची और युवक को बैरक से छुड़ाने का प्रयास किया. पुलिस ने उन पर लाठी भी बरसाईं और उनको थाने से खदेड़ने की कोशिश की.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई

घटना के बाद एक दर्जन थाने की पुलिस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी अलवर से रवाना हुए और गोविंदगढ़ पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ तोड़ कार्रवाई करते हुए करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस जाब्ता कम था और उस वक्त पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे. 

हमलावरों ने इतना पथराव किया कि थाना प्रभारी के चोट लगने के कारण निकले खून से सारा चैंबर लथपथ हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि यह लोग इसी तरह परेशान करते हैं. रात में बाइकों से निकलते हैं और बुलेट बाइक के साइलेंसर से पटाखा फोड़ते हैं और इन लोगों ने यहां पर खुलेआम गुंडागर्दी मचाई हुई है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 07 May 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Alwar News RAJASTHAN NEWS
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