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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभरतपुर में शादी के बीच 15 लाख के गहनों से भरा बैग चोरी, डेढ़ घंटे रेकी कर दिया वारदात को अंजाम

भरतपुर में शादी के बीच 15 लाख के गहनों से भरा बैग चोरी, डेढ़ घंटे रेकी कर दिया वारदात को अंजाम

Bharatpur News In Hindi: घटना रिसोर्ट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. आभूषणों के अलावा बैग में करीब 2 लाख रुपये की नकदी भी बताई जा रही है. पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 May 2026 05:01 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में स्थित एक मैरिज रिसोर्ट में शादी समारोह के दौरान लगभग 12 लाख रुपए के आभूषण से भरा एक बैग चोरी हो गया.  चोरी की पूरी घटना रिसोर्ट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. आभूषणों के अलावा बैग में करीब 2 लाख रुपये की नकदी भी बताई जा रही है. 

पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है. राजेश खंडेलवाल निवासी आदर्श कॉलोनी ने बताया कि आगरा - जयपुर नेशनल हाईवे स्थित ज्वाला रिसोर्ट में विगत बुधवार को मेरे बेटे सचिन की शादी थी. लड़की पक्ष अनिल निवासी दौसा अपनी बेटी काजल खंडेलवाल की शादी ज्वाला रिसोर्ट में करने के लिए पहुंचे थे.

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शादी की रश्मों में व्यस्त था पूरा परिवार

इस शादी में सभी रिश्तेदार आये हुए थे. शादी की रस्में की जा रही थी. लड़का और लड़की पक्ष दोनों रस्मों में व्यस्त थे. फेरे दिन के थे और शाम का खाना था. इस दौरान दिन में करीब 11 बजकर 30 मिनट एक युवक नए कपड़े पहनकर रिसोर्ट में घुस गया. उसने सबसे पहले नाश्ता किया. 

लड़की वालों को लगा कि युवक लड़के वालों की तरफ से है और, लड़के वालों को लगा कि वह लड़की वालों की तरफ से है. युवक नाश्ता करने के बाद रिसोर्ट में घूमता रहा. उसने करीब डेढ़ घंटे तक रिसोर्ट में रेकी की, इस दौरान उसने यह पता लगाया कि गहने कहां रखे हैं. सभी लोग जैसे ही फेरों में व्यस्त हुए. युवक गहनों और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गया. 

बैग गायब होने के बाद सीसीटीवी खंगाले

जब गहनों की जरूरत पड़ी तो, दुल्हन के परिजन गहनों का बैग लेने कमरे में गए लेकिन, वहां बैग नहीं था. बैग गायब होने की सूचना पर रिसोर्ट में लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया. जिसमें युवक गहनों और कैश से भरा बैग ले जाते हुए दिखाई दिया. तब जाकर पुलिस को घटना की सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने रिसोर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में लिया. लड़की पक्ष ने गहने और कैश चोरी की FIR पुलिस में दर्ज करवा दी है.

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Published at : 07 May 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Bharatpur News RAJASTHAN NEWS
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