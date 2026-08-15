शिमला: स्वतंत्रता समारोह में ऐलान, HPU भर्तियों की होगी जांच

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वतंत्रता दिवस का जिलास्तरीय समारोह बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की. ध्वजारोहण के बाद शिक्षा मंत्री ने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय गौरव का पर्व बताते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों और महान विभूतियों को नमन किया. समारोह की शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने भव्य परेड का निरीक्षण कर सलामी ली.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस की पुरुष और महिला टुकड़ियों, होमगार्ड, यातायात पुलिस, एनसीसी (बॉयज व गर्ल्स), एनएसएस और भारत स्काउट एवं गाइड के छात्र-छात्राओं ने पूरे अनुशासन के साथ शानदार मार्च पास्ट किया. इसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस और गृह रक्षक बैंड की धुनें मुख्य आकर्षण रहीं. इसके अलावा, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया. राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पारंपरिक किन्नौरी नृत्य, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा के विद्यार्थियों ने हिमाचली नाटी, और नृत्य कला केंद्र शोघी ने सोलन का प्रसिद्ध गिद्दा पेश किया. वहीं, संभोता तिब्बतन विद्यालय के छात्रों ने याक नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं. कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.

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HPU की भर्तियों पर उठे सवाल, मंत्री ने किया जांच का ऐलान

समारोह के इतर, मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कड़े राजनीतिक तेवर भी दिखाए. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान का पूरी तरह समर्थन किया, जिसमें शिक्षण संस्थानों में 'वैचारिक हस्तक्षेप' का आरोप लगाया गया था. रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में जानबूझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रचारकों को भरा गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को किसी एक विशेष विचारधारा तक सीमित नहीं रखा जा सकता, यहां विचारधारा से ऊपर उठकर मेरिट को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में नियमों को ताक पर रखकर ऐसी भर्तियां की गईं, जिसका संज्ञान खुद अदालत ने भी लिया था. शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इन संदिग्ध भर्तियों की गहन जांच की सख्त जरूरत है और राज्य सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी.

पीएम मोदी के 'अर्बन नक्सल' बयान पर पलटवार

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'अर्बन नक्सल' को खत्म करने के बयान पर भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय और पवित्र मौके पर देश के प्रधानमंत्री को केवल सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए. आज के दिन देश और समाज को जोड़ने वाला कोई सकारात्मक संदेश दिया जाना चाहिए था, न कि राजनीतिक रूप से ऐसे बयान दिए जाने चाहिए थे.

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