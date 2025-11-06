हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य करने पर सियासी बवाल, कांग्रेस बोली- 'BJP बांटने की...'

राजस्थान: मदरसों में 'वंदे मातरम' अनिवार्य करने पर सियासी बवाल, कांग्रेस बोली- 'BJP बांटने की...'

Rajasthan Politics: राजस्थान में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम हो रहे हैं. शिक्षा विभाग ने स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में राष्ट्रीय गीत का गायन अनिवार्य कर दिया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Nov 2025 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार (7 नवंबर) को समूचे राजस्थान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुख्य कार्यक्रम राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होगा, जहां हजारों लोग एक साथ राष्ट्रीय गीत का गान करेंगे.

हालांकि, इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. विभाग ने सभी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों के साथ ही मदरसों में भी राष्ट्रीय गीत का गायन अनिवार्य कर दिया है.

राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अनिवार्य 

इसके अलावा, शुक्रवार (7 नवंबर) से शिक्षा और पंचायती राज विभाग के दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को रोजाना गाना अनिवार्य कर दिया गया है. शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, सुबह के वक्त इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों की ही उपस्थिति (अटेंडेंस) मानी जाएगी.

बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस का विरोध

सरकार के इस कदम का राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पुरजोर समर्थन किया है. उन्होंने कहा, "वंदे मातरम का मतलब मादरे वतन को सलाम करना है. ऐसे में अब किसी भी मुस्लिम को इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए." उन्होंने कहा कि आज के लोग पढ़े-लिखे और जागरूक हैं, इसलिए वे एतराज नहीं करते और सभी इस पल को ऐतिहासिक बनाएंगे.

'BJP ध्यान भटकाने के लिए करती रहती है इस तरह के काम'

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी ने इसे "गैर-जरूरी" बताते हुए बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी बुनियादी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम करती रहती है.

डोटासरा ने कहा, "राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर हर किसी के मन में सम्मान है और हर कोई इसका गान करता है, लेकिन भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और लोगों को ऐसे आयोजनों के जरिए बांटने का काम करती है."

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Govind Singh Dotasra Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
BJP महिला प्रवक्ता को युवक ने दिखाई आंख..तो Chitra Tripathi ने लगाई फटकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
क्या पहली पत्नी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता मुस्लिम शख्स, क्या है कानून?
क्या पहली पत्नी को बताए बिना शादी नहीं कर सकता मुस्लिम शख्स, क्या है कानून?
ट्रेंडिंग
किसी ने कहा कुंभकर्ण की बहन तो किसी ने बताया खली की बीवी, इस लड़की की लंबाई कर देगी हैरान- देखें वायरल वीडियो
किसी ने कहा कुंभकर्ण की बहन तो किसी ने बताया खली की बीवी, इस लड़की की लंबाई कर देगी हैरान- देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget