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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, डीडवाना कुचामन एसपी हटाए गए

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, डीडवाना कुचामन एसपी हटाए गए

Didwana Kuchaman News:  डीडवाना कुचामन में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की सुरक्षा में चूक पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने डीडवाना कुचामन पुलिस अधीक्षक को हटा दिया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 04:33 PM (IST)
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (Rashtriya Loktantrik Party) प्रमुख हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. अब इस मामले में डीडवाना कुचामन पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव का तबादला कर दिया गया है.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी बयान सामने आया था. अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के विरोध आरएलपी कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला. RLP कार्यकर्ताओं ने कुचामन में मदन राठौड़ के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के बाद डीडवाना कुचामन पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया.

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क्या है पूरा मामला

आपको बता दें हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर टिप्पणी की थी जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ में हनुमान बेनीवाल को समाज से बाहर करने की बात कही. इसके विरोध में RLP कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन किया.

आरएलपी कार्यकर्ताओं ने किया था उग्र प्रदर्शन

बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बीते दिनों कुचामन जिले के दौरे पर थे, इस दौरान RLP कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के सामने आकर उग्र प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए. आरएलपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अचानक हुए इस प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए. आनन-फानन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें हिरासत में लिया.

राज्य सरकार ने डीडवाना कुचामन को हटाया

वहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के काफिले पर अचानक हुए इस प्रदर्शन और सुरक्षा में चूक को राज्य की भजन लाल शर्मा ने गंभीरता से लिया है. राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए डीडवाना कुचामन एसपी ज्ञानचंद्र यादव का तबादला कर दिया. वहीं नए SP के तौर पर प्यारेलाल शिवरान को डीडवाना-कुचामन को जिले का एसपी बनाया है.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 31 May 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Madan Rathore RAJASTHAN NEWS Didwana Kuchaman News
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