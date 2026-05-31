Dungarpur News: बेखौफ बदमाशों की दबंगई, महिला की गर्दन पर चाकू रखकर नकदी-जेवरात लूटे

डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित टाइगर हिल कॉलोनी में रविवार (31 मई) तड़के एक घर में घुसकर चोरी और लूट के प्रयास का मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली सो रही महिला को चाकू दिखाकर डराया और नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

पीड़िता जया जैन, पत्नी अनिल जैन ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह रात को अपने घर में सो रही थीं. इसी दौरान तड़के कुछ अज्ञात बदमाश घर में घुस आए. बदमाशों ने पहले घर के दूसरे कमरे की तलाशी ली और वहां रखी अलमारी को खंगाला. इतना ही नहीं, उन्होंने घर में रखी खाद्य सामग्री भी खाई.

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महिला को चाकू दिखाकर मांगी नकदी

रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद बदमाश उस कमरे में पहुंचे जहां जया जैन सो रही थीं. आरोपियों ने महिला को जगाया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर घर में रखे रुपये और गहनों के बारे में पूछताछ की. घबराई महिला ने बदमाशों को बताया कि कुछ पैसे घर के मंदिर के पास रखे हुए हैं.

महिला जब मंदिर की ओर गई तो उसने हिम्मत दिखाते हुए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और पड़ोसियों को आवाज लगाई. शोर सुनकर आसपास के लोग जाग गए. पड़ोसियों के जागने की आहट मिलते ही बदमाश मौके से भाग निकले.

नकदी और जेवरात लेकर फरार

हालांकि भागने से पहले आरोपी घर से करीब 10 हजार रुपये नकद, दो जोड़ी चांदी की पायल और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई.

पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए चोरों की जल्द गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.