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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur Rain Update: जयपुर के लोगों को रविवार को मिली गर्मी से राहत, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश

Jaipur Rain Update: जयपुर के लोगों को रविवार को मिली गर्मी से राहत, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश

Rain in Jaipur: जयपुर में रविवार का दिन लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आया, जयपुर शहर के कई हिस्सों में रविवार झमाझम बारिश हुई है. साथ ही आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 May 2026 03:22 PM (IST)
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भीषण गर्मी और हीटवेव से तपते राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को मौसम का मिजाज बदला है. जयपुर शहर के कई हिस्सों में आज भी करीब एक घंटे तक बारिश हुई है जिससे लोगों को राहत मिली है. इसके अलावा आसमान में बादल छाए हुए हैं.

इसके साथ ही जयपुर में ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से तापमान में एक बार फिर से काफी गिरावट देखने को मिल रही है. बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की वजह से पिंक सिटी का मौसम आज बिल्कुल पहाड़ों सरीखा हो गया है. इससे तापमान में खासी गिरावट आई है और भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

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अभी यह मानसून की दस्तक नहीं

आपको बता दें कि जयपुर में पिछले तीन दिनों से मौसम इसी तरह सुहाना बना हुआ है. हालांकि, अभी यहां मानसून में दस्तक नहीं दी है.  मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर समेत राजस्थान के बड़े हिस्से में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है. यहां पर आपको बताते चलें कि राजस्थान के चूरू, बीकानेर सहित कई शहरों में शनिवार 30 मई को रेतीला बवंडर देखा गया था. इस बवंडर की वजह से दिन में ही अंधेरा सा छा गया था. इसने लोगों में दहशत पैदा कर दी थी.

बारिश के बाद बनी जलभराव की स्थित

उधर, राजस्थान के ही भरतपुर में शनिवार को नौतपा के दिनों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई. शहर की कॉलोनी में जलभराव से बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गए. शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में जलभराव से घरों के अंदर पानी भर गया, जिस वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने घरों के अंदर घुसे पानी के बीच बेड पर बैठकर रात गुजारनी पड़ी. इसी बीच घरों में सर्प सहित जहरीले कीड़ों का भी खतरा हो गया, जिससे लोग भयभीत हो रहे है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 31 May 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
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