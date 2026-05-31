जयपुर के लोगों को रविवार को मिली गर्मी से राहत, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश

भीषण गर्मी और हीटवेव से तपते राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को मौसम का मिजाज बदला है. जयपुर शहर के कई हिस्सों में आज भी करीब एक घंटे तक बारिश हुई है जिससे लोगों को राहत मिली है. इसके अलावा आसमान में बादल छाए हुए हैं.

इसके साथ ही जयपुर में ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से तापमान में एक बार फिर से काफी गिरावट देखने को मिल रही है. बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की वजह से पिंक सिटी का मौसम आज बिल्कुल पहाड़ों सरीखा हो गया है. इससे तापमान में खासी गिरावट आई है और भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.

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अभी यह मानसून की दस्तक नहीं

आपको बता दें कि जयपुर में पिछले तीन दिनों से मौसम इसी तरह सुहाना बना हुआ है. हालांकि, अभी यहां मानसून में दस्तक नहीं दी है. मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर समेत राजस्थान के बड़े हिस्से में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है. यहां पर आपको बताते चलें कि राजस्थान के चूरू, बीकानेर सहित कई शहरों में शनिवार 30 मई को रेतीला बवंडर देखा गया था. इस बवंडर की वजह से दिन में ही अंधेरा सा छा गया था. इसने लोगों में दहशत पैदा कर दी थी.

बारिश के बाद बनी जलभराव की स्थित

उधर, राजस्थान के ही भरतपुर में शनिवार को नौतपा के दिनों में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई. शहर की कॉलोनी में जलभराव से बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गए. शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में जलभराव से घरों के अंदर पानी भर गया, जिस वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने घरों के अंदर घुसे पानी के बीच बेड पर बैठकर रात गुजारनी पड़ी. इसी बीच घरों में सर्प सहित जहरीले कीड़ों का भी खतरा हो गया, जिससे लोग भयभीत हो रहे है.

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