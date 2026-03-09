हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather: मार्च में ही शुरू हुआ गर्मी का सितम, कई जगह 40 डिग्री तक पहुंचा पारा

Rajasthan Weather: मार्च में ही शुरू हुआ गर्मी का सितम, कई जगह 40 डिग्री तक पहुंचा पारा

Rajasthan Weather News: झुंझुनूं जिले के पिलानी में सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. इसके बाद बाड़मेर में यह 40 डिग्री सेल्सियस रहा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Mar 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. पाकिस्तान बॉर्डर वाले जिलों में तापमान 40 के करीब पहुंच चुका है. राजधानी जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है.

इस बीच प्रर्देश में हीट वेव का असर भी दिखाई देने लगा है. राजस्थान में इस बार मार्च के दूसरे हफ्ते में ही जबरदस्त गर्मी पड़ रही है. इससे आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है. लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान

राजस्थान में रविवार (8 मार्च) को भीषण गर्मी का दौर देखने को मिला. जहां कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी. आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार, झुंझुनूं जिले के पिलानी में सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

इसके बाद बाड़मेर में यह 40 डिग्री सेल्सियस रहा. इस तरह मार्च के महीने से तापमान में इतनी बढ़ोतरी ने सभी को चौंका दिया है. इससे हिसाब लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में गर्मी राजस्थान के लोगों का जीन दुश्वार कर सकती है. इसको लेकर अभी से ही लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है. इस तरह से ही अगर चलता रहा तो नागरिकों को सूखे की मार भी झेलना पड़ सकती है.  

इन जिलों में कितना रहा तापमान

बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.जोधपुर शहर में तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर (सीकर) में 38.5 डिग्री सेल्सियस और टोंक के वनस्थली व जोधपुर के फलौदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

जयपुर में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीगंगानगर और झुंझुनूं में 37.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने का अनुमान है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है.

ये भी पढ़ें: Jodhpur News: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर जश्न, विदेशी पर्यटकों ने भी जमकर किया सेलिब्रेट

और पढ़ें
Published at : 09 Mar 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
IMD Jhunjhunu News RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan News: 'मैं आज्ञाकारी पुत्र हूं', मुकेश भाकर की ‘इंटर-कास्ट शादी’ में ऐसा क्यों बोले निर्मल चौधरी?
राजस्थान: 'मैं आज्ञाकारी पुत्र हूं', मुकेश भाकर की ‘इंटर-कास्ट शादी’ में ऐसा क्यों बोले निर्मल चौधरी?
राजस्थान
'युद्ध की वजह से इंटरनेशनल लेवल...', पेट्रोल-डीजल और गैस की स्थिति पर मंत्री सुमित गोदारा का बयान
'युद्ध की वजह से इंटरनेशनल लेवल...', पेट्रोल-डीजल और गैस की स्थिति पर मंत्री सुमित गोदारा का बयान
राजस्थान
अजमेर शरीफ के सूफी प्रतिनिधिमंडल ने खामेनेई की मौत पर व्यक्त की संवेदना, ईरानी एम्बेसी में जताया दुख
अजमेर के सूफी प्रतिनिधिमंडल ने खामेनेई की मौत पर व्यक्त की संवेदना, ईरानी एम्बेसी में जताया दुख
राजस्थान
राजस्थान: 0 अंक पाने वाले को मिली सरकार नौकरी, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
राजस्थान: 0 अंक पाने वाले को मिली सरकार नौकरी, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Global Oil Crisis: भारत में गैस की किल्लत का असली सच ! | Gas Crisis In India | Israel Iran War
Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: UN में अमेरिका पर वॉर क्राइम का संगीन आरोप, ईरान बोला- IRIS Dena को डुबोकर युद्ध कानूनों का किया उल्लंघन
Live: UN में अमेरिका पर वॉर क्राइम का संगीन आरोप, ईरान बोला- IRIS Dena को डुबोकर युद्ध कानूनों का किया उल्लंघन
महाराष्ट्र
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
मुंबई की महिला कर्मचारियों को अब मिलेगी सुविधा, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने किया यह खास ऐलान
विश्व
US On India: ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने क्यों दी भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट, व्हाइट हाउस ने किया खुलासा
क्रिकेट
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
कीर्ति आजाद के बाद संजय मांजरेकर ने किया विवादित पोस्ट, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को मिली जीत पर ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
Dacoit New Release Date: अदिवी शेष-मृणाल ठाकुर की 'डकैत' की नई रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
अदिवी-मृणाल की 'डकैत' की नई रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
खामेनेई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते थे ईरान का सुप्रीम लीडर, मगर क्यों? वसीयत को लेकर बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता', यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम अयोध्या पहुंच कर बोले
'यहां आने से नर्क नहीं जाना पड़ता', यौन शोषण मामले में सजायाफ्ता आसाराम अयोध्या पहुंच कर बोले
यूटिलिटी
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
गर्मी बढ़ते ही खरीदने जा रहे हैं एसी, इन चीजों को कर लेना चेक नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget