रेप के दोषी आसाराम को जेल या बेल? राजसाथान हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला

रेप के दोषी आसाराम के भाग्य का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने कर दिया है. नाबालिग से रेप मामले में आजीवन कारावास काट रहे आसाराम की सजा बरकरार रहेगी. दरअसल, हाई कोर्ट में आसाराम सहित तीन दोषियों की अपीलों पर फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने आसाराम की सजा को यथावत है. हालांकि, सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद को सजा से राहत मिली है. आसाराम को अब जल्द ही सरेंडर करना होगा. यह फैसला जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिविजन बेंच ने सुनाया है.

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा काट रहे आसाराम के मामले में जेल या बेल को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया गया है. आसाराम की ओर से सजा के खिलाफ लगाई गई SOS सजा स्थगन याचिका और अन्य आरोपियों और पीड़िता की ओर से लगाई गई सभी याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनवाई की और यह निर्णय लिया कि आसाराम जेल से बाहर नहीं आएगा. बता दें, इन दिनों आसाराम जमानत पर जेल से बाहर है. अब उसे सरेंडर करना होगा.

यह था मामला

यह मामला 14 अगस्त 2013 का है. आसाराम के गुरुकुल में अध्ययन करने वाली एक छात्रा के माता-पिता उसे लेकर जोधपुर के मणाई आश्रम में पहुंचे जहां इस छात्रा को आसाराम के पास इलाज के लिए लाया गया था. माता-पिता का यह कहना था कि बच्ची को भूत लग गया है और उन्हें आसाराम पर विश्वास था कि वह मदद करेंगे.

मध्य प्रदेश के परसरिया रोड पर स्थित छिंदवाड़ा आश्रम में यह छात्र अचानक बेहोश होकर गिर गई थी, जिसके बाद आसाराम की अनुयायी शिल्पी ने उसके माता-पिता को कहा कि इसपर भूत-प्रेत का साया है. उसके निराकरण के लिए बाबा यानी कि आसाराम की मदद लेनी पड़ेगी. बच्ची के माता-पिता घबरा गए और उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर अपने निवास पर लेकर आ गए. इसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली कि आसाराम जोधपुर के मणाई आश्रम में है, तो उसे लेकर जोधपुर के मणाई आश्रम पहुंचे.

मणाई आश्रम में क्या हुआ था ?

आसाराम के कहने पर छात्रा को उसके माता-पिता ने आसाराम की कुटिया में भेज दिया और खुद कुटिया के बाहर जाप करने बैठ गए. आरोप यह था कि कुटिया में जब बच्चे पहुंची तो आसाराम ने उसके साथ अश्लीलता की. जब छात्रा डर गई तो आसाराम ने उसे डराया-धमकाया और इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताने की हिदायत दी. यह भी कहा कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसके माता-पिता की हत्या कर दी जाएगी. इसके बाद पीड़ित छात्रा घबरा गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अपने घर पहुंची तो उसने सारी बात अपने माता-पिता को बताई तो उसके माता-पिता सन्न रह गए.

जोधपुर में हुई घटना की दिल्ली में हुई FIR

इस घटना की जीरो एफआईआर 19 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में हुई. मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया.

आसाराम को किया गया गिरफ्तार

दिल्ली के कमला नगर थाने से एफआईआर जोधपुर ट्रांसफर की गई इसके बाद जोधपुर पुलिस हरकत में आई और 31 अगस्त और 1 सितंबर की मध्य रात में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया. जहां कोर्ट में पेश करने के बाद, कोर्ट में आसाराम को जेल भेज दिया.

जमानत के लिए नामचीन वकीलों की फौज

इसके बाद आसाराम ने जमानत हासिल करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं पेश की लेकिन आसाराम को कभी भी अंतरिम जमानत तक नहीं मिली. आसाराम ने जमानत हासिल करने के लिए दिग्गज वकीलों की फौज खड़ी कर दी, जिसमें राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, मुकुल रोहतगी, केटीएस तुलसी और सिद्धार्थ लूथरा सहित कई नामी विधि विशेषज्ञ वकीलों ने आसाराम की पैरवी अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में की लेकिन आसाराम को कभी आंशिक राहत तक नहीं मिली.