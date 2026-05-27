हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानरेप के दोषी आसाराम को जेल या बेल? राजसाथान हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला, सजा रहेगी बरकरार

रेप के दोषी आसाराम को जेल या बेल? राजसाथान हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला, सजा रहेगी बरकरार

Asaram News: आसारम की आजीवन कारावास की सजा राजस्थान हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है. हालांकि, बाकी दो आरोपियों को सजा में राहत मिली है. आसाराम फिलहाल जेल से बाहर है. अब उसे सरेंडर करना होगा.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

रेप के दोषी आसाराम के भाग्य का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने कर दिया है. नाबालिग से रेप मामले में आजीवन कारावास काट रहे आसाराम की सजा बरकरार रहेगी. दरअसल, हाई कोर्ट में आसाराम सहित तीन दोषियों की अपीलों पर फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने आसाराम की सजा को यथावत है. हालांकि, सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद को सजा से राहत मिली है. आसाराम को अब जल्द ही सरेंडर करना होगा. यह फैसला जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिविजन बेंच ने सुनाया है. 

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा काट रहे आसाराम के मामले में जेल या बेल को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया गया है. आसाराम की ओर से सजा के खिलाफ लगाई गई SOS सजा स्थगन याचिका और अन्य आरोपियों और पीड़िता की ओर से लगाई गई सभी याचिकाओं पर राजस्थान हाई कोर्ट ने सुनवाई की और यह निर्णय लिया कि आसाराम जेल से बाहर नहीं आएगा. बता दें, इन दिनों आसाराम जमानत पर जेल से बाहर है. अब उसे सरेंडर करना होगा.

यह था मामला

यह मामला 14 अगस्त 2013 का है. आसाराम के गुरुकुल में अध्ययन करने वाली एक छात्रा के माता-पिता उसे लेकर जोधपुर के मणाई आश्रम में पहुंचे जहां इस छात्रा को आसाराम के पास इलाज के लिए लाया गया था. माता-पिता का यह कहना था कि बच्ची को भूत लग गया है और उन्हें आसाराम पर विश्वास था कि वह मदद करेंगे. 

मध्य प्रदेश के परसरिया रोड पर स्थित छिंदवाड़ा आश्रम में यह छात्र अचानक बेहोश होकर गिर गई थी, जिसके बाद आसाराम की अनुयायी शिल्पी ने उसके माता-पिता को कहा कि इसपर भूत-प्रेत का साया है. उसके निराकरण के लिए बाबा यानी कि आसाराम की मदद लेनी पड़ेगी. बच्ची के माता-पिता घबरा गए और उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर अपने निवास पर लेकर आ गए. इसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली कि आसाराम जोधपुर के मणाई आश्रम में है, तो उसे लेकर जोधपुर के मणाई आश्रम पहुंचे.

मणाई आश्रम में क्या हुआ था ?

आसाराम के कहने पर छात्रा को उसके माता-पिता ने आसाराम की कुटिया में भेज दिया और खुद कुटिया के बाहर जाप करने बैठ गए. आरोप यह था कि कुटिया में जब बच्चे पहुंची तो आसाराम ने उसके साथ अश्लीलता की. जब छात्रा डर गई तो आसाराम ने उसे डराया-धमकाया और इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताने की हिदायत दी. यह भी कहा कि अगर वह किसी को बताएगी तो उसके माता-पिता की हत्या कर दी जाएगी. इसके बाद पीड़ित छात्रा घबरा गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अपने घर पहुंची तो उसने सारी बात अपने माता-पिता को बताई तो उसके माता-पिता सन्न रह गए.

जोधपुर में हुई घटना की दिल्ली में हुई FIR

इस घटना की जीरो एफआईआर 19 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में हुई. मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. 

आसाराम को किया गया गिरफ्तार

दिल्ली के कमला नगर थाने से एफआईआर जोधपुर ट्रांसफर की गई इसके बाद जोधपुर पुलिस हरकत में आई और 31 अगस्त और 1 सितंबर की मध्य रात में आसाराम को इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया. जहां कोर्ट में पेश करने के बाद, कोर्ट में आसाराम को जेल भेज दिया.

जमानत के लिए नामचीन वकीलों की फौज

इसके बाद आसाराम ने जमानत हासिल करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं पेश की लेकिन आसाराम को कभी भी अंतरिम जमानत तक नहीं मिली. आसाराम ने जमानत हासिल करने के लिए दिग्गज वकीलों की फौज खड़ी कर दी, जिसमें राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, मुकुल रोहतगी, केटीएस तुलसी और सिद्धार्थ लूथरा सहित कई नामी विधि विशेषज्ञ वकीलों ने आसाराम की पैरवी अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट में की लेकिन आसाराम को कभी आंशिक राहत तक नहीं मिली.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 27 May 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Asaram Jodhpur News RAJASTHAN NEWS Jodhpur News 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
रेप के दोषी आसाराम को जेल या बेल? राजसाथान हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला, सजा रहेगी बरकरार
रेप के दोषी आसाराम को जेल या बेल? राजसाथान हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला
राजस्थान
Weather Live Updates: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
राजस्थान
Dungarpur News: 'चालान नहीं, लोगों की जान बचाना मकसद', डूंगरपुर में सड़क सुरक्षा पर पुलिस का बड़ा अभियान
'चालान नहीं, लोगों की जान बचाना मकसद', डूंगरपुर में सड़क सुरक्षा पर पुलिस का बड़ा अभियान
राजस्थान
'मुझसे फोन पर बात करते हुए फंदे पर लटकी', अनु मीणा मौत मामले में फरार पति ने जारी किया वीडियो
'मुझसे फोन पर बात करते हुए फंदे पर लटकी', अनु मीणा मौत मामले में फरार पति ने जारी किया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
सिंधु जल संधि को लेकर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत से लगाई ये गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई
मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई
विश्व
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
'पूरी तरह पागल हो गए हैं', US के वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर क्यों भड़के ट्रंप?
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT Qualifier 1 IPL 2026:
"आक्रामक सोच से मिली सफलता", फाइनल में पहुंचने पर बोले कप्तान रजत पाटीदार
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
ट्रंप के जाल में फंसे शहबाज-मुनीर! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
ट्रंप के जाल में फंसे पाकिस्तान! 'अब्राहम अकॉर्ड' में हुए शामिल तो पासपोर्ट में करना होगा ये बड़ा बदलाव
लाइफस्टाइल
Indian Diet: स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
स्वाद में नंबर-1 लेकिन प्रोटीन में फिसड्डी है भारतीय थाली, जानें डाइट में क्या खा रहे हम?
ऑटो
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
BYD की ये टेक्नोलॉजी है बेहद खास, 1100 KM तक मिलेगी रेंज, जानिए क्या है खासियत?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget