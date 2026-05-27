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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'मुझसे फोन पर बात करते हुए फंदे पर लटकी', अनु मीणा मौत मामले में फरार पति ने जारी किया वीडियो

'मुझसे फोन पर बात करते हुए फंदे पर लटकी', अनु मीणा मौत मामले में फरार पति ने जारी किया वीडियो

Anu Meena Suicide Case: आरोपी पति गौतम मीणा का आरोप है कि अनु के घरवालों ने उसपर झूठा केस दर्ज करवाया है. अगर वह सच में गलत होता तो परिवार वाले एफआईआर करवाने के लिए 40 दिन इंतजार नहीं करते.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 08:26 AM (IST)
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पहले भोपाल का ट्विशा शर्मा मौत मामला और अब राजस्थान के जयपुर में अनु मीणा सुसाइड केस, एक के बाद एक दो ऐसे मामलों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. जैसे ट्विशा शर्मा का आरोपी पति समर्थ सिंह फरार था वैसे ही अब अनु मीणा का आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा भी फरारा चल रहा है. इस बीच गौतम ने एक वीडियो जारी कर खुद के बेगुनाह होने का दावा किया है. 

आरोपी पति गौतम मीणा का कहना है कि उसकी पत्नी अनु उससे फोन पर बात करते हुए फंदे पर लटकी थी. वह बहुत जिद्दी थी. दोनों में आपसी रिश्ते बहुत अच्छे थे. उस पर लगाए गए ऐरोप पूरी तरह गलत हैं. गौतम मीणा ने यह आरोप भी लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने अनु की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करने का दबाव बनाया था. वह उसके लिए तैयार था. हालांकि, अनु के घरवालों ने बच्चों को गौतम से एक बार भी मिलने नहीं दिया. इसके बाद से वह समझौता करने को तैयार नहीं हुआ. 

'अनु के परिवार ने 40 दिन बाद दर्ज कराया केस'

गौतम का कहना है कि यही वजह है कि करीब 40 दिन बाद परिवार वालों ने उसपर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी. गौतम खुद को बचाने के लिए यह भी कह रहा है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया होता तो अनु के परिवार वाले पहले ही केस दर्ज करा देते.

पहले भी अनु को मारने की कोशिश कर चुका है पति

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 13 मार्च को अनु का पति गौतम उसे और बच्चों को मारने की कोशिश कर चुका था. अनु के भाई नीरज मीणा का दावा है कि 13 मार्च की रात को गौतम ने अनु और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर एलपीजी गैस ऑन करके बाहर से गेट लगा दिया था. रातभर बच्चे और बहन उस घर में कैद रहे. दीपक ने अपने रिश्तेदार को फोन कर मदद करने के लिए कहा. इसके बाद रिश्तेदारों ने अनु के घर जाकर उसका दरवाजा खोला और फिर अनु दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर त्रिवेणी नगर चली गई. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 May 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Anu Meena 
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