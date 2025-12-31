राजस्थान के टोंक में यूरिया की बोरी में छिपा कर ले जा रहे थे विस्फोटक, पुलिस ने दबोचा, 2 अरेस्ट

राजस्थान स्थित टोंक में पुलिस की DST टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए बूंदी से टोंक लाये गए 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट को कार सहित पकड़ने के साथ 2 लोगो को गिरिफ्तार किया है. यह विस्फोटक एक मारुति सियाज कार में भरकर दो युवक बूंदी जिले के करवर से टोंक लाये थे. DST टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को जब्त किया गया है.

DST टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बूंदी से टोंक की ओर विस्फोटक सामग्री की सप्लाई की जा रही है. सूचना के आधार पर बरौनी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर मारुति सियाज कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार में यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर रखा गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज तथा सेफ्टी फ्यूज वायर के 6 बंडल (कुल करीब 1100 मीटर) बरामद किए गए.

गिरफ्तार किए आरोपियों में सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल (48 वर्ष), सुरेंद्र मोची पुत्र दुलीलाल (33 वर्ष) शामिल हैं. पुलिस आरोपियों से विस्फोटक सामग्री की सप्लाई और इसके उपयोग को लेकर गहन पूछताछ कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

DSP मृत्युंजय मिश्रा ने कहा, 'एक मारुति सियाज़ कार से विस्फोटक ज़ब्त किए गए हैं. यूरिया की बोरियों में छिपाकर रखा गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट ज़ब्त किया गया. इसके अलावा, पुलिस ने 200 विस्फोटक बैटरियां और 1100 मीटर तार बरामद किया है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एक सुरेंद्र है और दूसरा सुरेंद्र मोची है. जांच चल रही है.'

