हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: सुकून की तलाश में जैसलमेर आए पर्यटक तो मिला सैलानियों का सैलाब, किले से झील तक हर जगह भारी भीड़

Rajasthan: सुकून की तलाश में जैसलमेर आए पर्यटक तो मिला सैलानियों का सैलाब, किले से झील तक हर जगह भारी भीड़

New Year In Jaisalmer: जैसलमेर के लगभग सभी टूरिस्ट प्लेस इस समय पर्यटकों से पटे पड़े हैं. जैसे जैसलमेर किला, जहां हालात ऐसे हैं कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 31 Dec 2025 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जैसलमेर में इन दिनों पर्यटन अपने चरम पर है. नए साल का मौका भी है और लोगों की छुट्टियां भी. यही वजह है कि कई पर्यटक स्थलों पर उम्मीद से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है. शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल पूरी तरह भर गए हैं. 

देश-विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुंचे हैं और किला, झील व म्यूजियम जैसे स्थानों पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है. इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसलमेर के प्रति लोगों की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ व्यवस्थागत चुनौतियां भी सामने आ रही हैं.

प्रमुख स्थल जहां सबसे ज्यादा भीड़

जैसलमेर के लगभग सभी टूरिस्ट प्लेस इस समय पर्यटकों से पटे पड़े हैं. जैसे जैसलमेर किला, जहां हालात ऐसे हैं कि तिल रखने तक की जगह नहीं बची है. गड़ीसर झील, जहां बड़ी संख्या में सैलानी घूमने और तस्वीरें लेने पहुंच रहे हैं. वहीं वार म्यूजियम, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. इन सभी स्थानों पर लगातार आवाजाही बनी हुई है, जिससे ट्रैफिक और प्रवेश व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

पर्यटकों की प्रतिक्रिया

कई पर्यटकों का कहना है कि वे जैसलमेर सुकून और शांति के साथ छुट्टियां बिताने के इरादे से आए थे. लेकिन अत्यधिक भीड़, लंबी कतारों और सीमित जगह के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है. स्थानीय बाजारों और सड़कों पर भीड़ बढ़ने से आवागमन प्रभावित हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों की रोजमर्रा की गतिविधियां भी बाधित हो रही हैं.

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी

जिले के एसपी अभिषेक शिवहरे के अनुसार, पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन का कहना है कि भीड़ के बावजूद कानून व्यवस्था बनाए रखने और पर्यटकों को सुरक्षित अनुभव देने के लिए लगातार निगरानी और समन्वय किया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 01:28 PM (IST)
Tags :
Jaisalmer News RAJASTHAN NEWS Happy New Year 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Faridabad में लिफ्ट देने के बहाने घिनौनी वारदात, दोनों आरोपी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Delhi में घना कोहरा, 300 उड़ानों का हाल बेहाल-148 फ्लाइट्स रद्द | Flight | MP | Faridabad |
Dhurandhar के Donga Bhai Naveen Kaushik: Gadar, Tamasha, Dil Chahta hai और उनकी film journey के यादगार पल
Inside Out With Megha Prasad: 50 साल बाद Gandhi-Modi की तुलना साथ-साथ की जाएगी:Berjis Desai | Author
UP Politics: Yogi कैबिनेट विस्तार की तारीख तय!, इन दिग्गजों की होगी एंट्री? | BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह, झेल रही एंग्जायटी
सिद्धार्थ और शेफाली की मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह,झेल रही एंग्जायटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget