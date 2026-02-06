राजस्थान: सवर्ण समाज का UGC को लेकर विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

UGC के नए कानून के विरोध में सिरोही जिले का सवर्ण समाज गुरुवार (5 फरवरी) को सड़कों पर उतर आया. विरोध की शुरुआत बाबा रामदेव गार्डन में आयोजित विशाल सभा से हुई, जो बाद में रैली के रूप में कलेक्ट्री तक पहुंची. सवर्ण समाज ने एक स्वर में UGC के नए कानून को काला कानून करार देते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्री पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM हरिसिंह देवल को सौंपा.

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष मांगूसिंह बावली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने UGC कानून वापस नहीं लिया, तो पंचायती राज चुनावों में सवर्ण समाज सिरोही जिले की प्रत्येक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि काला कानून लागू करने वाली सरकार और उसके नेताओं को सबक सिखाना हमारा लक्ष्य होगा. बावली ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे कानून लाकर समाज को उकसाने का काम कर रही है. उनके इस बयान पर उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ समर्थन जताया.

नेताओं और समाजसेवियों का मिला समर्थन

सभा में विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हिम्मत राजपुरोहित, बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिलीपसिंह मांडाणी, एडवोकेट अशोक पुरोहित, कुलदीपसिंह देवड़ा, कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष माधोसिंह देवड़ा, बीजेपी जिला मंत्री भुवनेश राजपुरोहित, NSUI छात्र नेता पदमसिंह देवड़ा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे. वक्ताओं ने कहा कि UGC का नया कानून समाज के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लेना ही होगा.

हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन

बैठक के बाद सवर्ण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्री पहुंचे. हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. रैली के दौरान 'UGC कानून वापस लो' और 'काला कानून नहीं चलेगा' जैसे नारों से माहौल गूंज उठा.

प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कलेक्ट्री पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिरोही SDM हरिसिंह देवल को सौंपा. ज्ञापन में UGC के नए कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे.

सियासी और सामाजिक तापमान तेज

UGC कानून को लेकर सिरोही में सियासी और सामाजिक तापमान लगातार तेज होता जा रहा है. सवर्ण समाज ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

ये भी पढ़िए- दरभंगा के जिस गांव में 70 ब्राह्मणों पर SC-ST एक्ट लगा वहां अब उठाया गया बड़ा कदम, ऐक्शन में पुलिस