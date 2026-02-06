हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: सवर्ण समाज का UGC को लेकर विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

राजस्थान: सवर्ण समाज का UGC को लेकर विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News: सिरोही में सवर्ण समाज ने UGC के नए कानून को काला कानून बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. कानून वापस न लेने पर पंचायती राज चुनाव में हर सीट पर प्रत्याशी उतारने की चेतावनी दी.

By : तुषार पुरोहित, सिरोही | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

UGC के नए कानून के विरोध में सिरोही जिले का सवर्ण समाज गुरुवार (5 फरवरी) को सड़कों पर उतर आया. विरोध की शुरुआत बाबा रामदेव गार्डन में आयोजित विशाल सभा से हुई, जो बाद में रैली के रूप में कलेक्ट्री तक पहुंची. सवर्ण समाज ने एक स्वर में UGC के नए कानून को काला कानून करार देते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्री पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM हरिसिंह देवल को सौंपा.

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष मांगूसिंह बावली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार ने UGC कानून वापस नहीं लिया, तो पंचायती राज चुनावों में सवर्ण समाज सिरोही जिले की प्रत्येक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि काला कानून लागू करने वाली सरकार और उसके नेताओं को सबक सिखाना हमारा लक्ष्य होगा. बावली ने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे कानून लाकर समाज को उकसाने का काम कर रही है. उनके इस बयान पर उपस्थित लोगों ने तालियों के साथ समर्थन जताया.

नेताओं और समाजसेवियों का मिला समर्थन

सभा में विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हिम्मत राजपुरोहित, बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिलीपसिंह मांडाणी, एडवोकेट अशोक पुरोहित, कुलदीपसिंह देवड़ा, कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष माधोसिंह देवड़ा, बीजेपी जिला मंत्री भुवनेश राजपुरोहित, NSUI छात्र नेता पदमसिंह देवड़ा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे. वक्ताओं ने कहा कि UGC का नया कानून समाज के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लेना ही होगा.

हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन

बैठक के बाद सवर्ण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्री पहुंचे. हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए. रैली के दौरान 'UGC कानून वापस लो' और 'काला कानून नहीं चलेगा' जैसे नारों से माहौल गूंज उठा.

प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

कलेक्ट्री पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सिरोही SDM हरिसिंह देवल को सौंपा. ज्ञापन में UGC के नए कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की गई और चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे.

सियासी और सामाजिक तापमान तेज

UGC कानून को लेकर सिरोही में सियासी और सामाजिक तापमान लगातार तेज होता जा रहा है. सवर्ण समाज ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

ये भी पढ़िए- दरभंगा के जिस गांव में 70 ब्राह्मणों पर SC-ST एक्ट लगा वहां अब उठाया गया बड़ा कदम, ऐक्शन में पुलिस

Published at : 06 Feb 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
UGC Sirohi News RAJASTHAN NEWS ELections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Gold vs Silver:Investor का Paisa कहाँ Safe?| Suvankar Sen, MD & CEO,Senco Gold Interview |Paisa Live
Vodafone Idea AGR Dues Update: Govt Re-Assessment Panel Formed | Vi पर क्या असर? | Paisa Live
IPO Alert: Aye Finance IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release date: 'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?
'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
नौकरी
BHU Recruitment 2026: बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
हेल्थ
Sitting Too Long On Toilet: क्या ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से निकल जाता है मलाशय? इस देश में सामने आ चुका केस
क्या ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से निकल जाता है मलाशय? इस देश में सामने आ चुका केस
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget