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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: एपिक फियर अलर्ट! ईरान ने खोला मोर्चा, अमेरिका-इजरायल पर बड़ा वार, मिडिल ईस्ट में लंबी चल सकती है लड़ाई

Iran-US War: एपिक फियर अलर्ट! ईरान ने खोला मोर्चा, अमेरिका-इजरायल पर बड़ा वार, मिडिल ईस्ट में लंबी चल सकती है लड़ाई

Iran-US War: ईरान ने अमेरिका और इजरायल को लेकर कड़ा बयान दिया. उन्होंन एपिक फियर की चेतावनी दी है, जिससे जंग के क्षेत्र में स्थिति पहले के मुकाबले ज्यादा बिगड़ सकती है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 10:57 PM (IST)
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ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ाघरी ने अमेरिकी नेतृत्व और उसकी सैन्य रणनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि दुश्मन की हवाई सुरक्षा क्षमताओं में आई गंभीर गिरावट के बाद वह खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. ईरानी स्टेट टीवी पर जारी बयान में ज़ोल्फ़ाघरी ने दावा किया कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने इजराइल के एयर-डिफेंस सिस्टम और रडार को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर गहरा असर पड़ा है.

ज़ोल्फ़ाघरी के अनुसार, क्षेत्र में अब किसी भी तरह का इच्छा-आधारित आदेश नहीं चलेगा, बल्कि हालात का निर्धारण ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व और उसकी जनता की इच्छा के अनुरूप होगा. उन्होंने इसे इस्लामी गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं की निर्णायक रणनीतिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह कदम ईरानी राष्ट्र के अखंड और वैध अधिकार की रक्षा के लिए उठाया गया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज

ज़ोल्फ़ाघरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज देते हुए कहा कि युद्ध के परिणाम सोशल मीडिया पोस्ट या ट्वीट्स से तय नहीं होते. उनके मुताबिक, असली नतीजे युद्ध के मैदान में तय होते हैं और वह जगह ऐसी है, जहां अमेरिकी बल जाने का साहस नहीं दिखाते. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि इस संघर्ष को “एपिक फियर” यानी “महान भय” कहा जाना चाहिए, न कि एपिक फ्यूरी. ईरान की इस तीखी बयानबाजी के पीछे मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और सैन्य गतिविधियों के बीच मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है. क्षेत्र में पहले से बढ़ी सैन्य तैनाती और ड्रोन-मिसाइल घटनाओं के कारण हालात पहले ही संवेदनशील बने हुए हैं. ऐसे में इस तरह के सार्वजनिक बयान तनाव को और बढ़ा सकते हैं तथा कूटनीतिक प्रयासों को प्रभावित कर सकते हैं.

ईरान के लोगों का क्या कहना है?

इसी बीच, ईरान के भीतर कई नागरिकों का कहना है कि वे किसी भी संभावित युद्धविराम समझौते के साथ अंतरराष्ट्रीय अलगाव समाप्त होने की उम्मीद कर रहे हैं. दूसरी ओर, मंगलवार (17 मार्च) को इजरायली मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी को निशाना बनाया है. हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह हमले में मारे गए या घायल हुए. इस दावे पर ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे क्षेत्रीय हालात को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है. 

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 17 Mar 2026 10:57 PM (IST)
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Iran ISRAEL IRAN WAR #iran Middle East War
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