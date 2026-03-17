हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानSikar News: LPG की ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, 124 सिलेंडर बरामद, कंट्रोल रूम चालू

Sikar News: LPG की ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, 124 सिलेंडर बरामद, कंट्रोल रूम चालू

Sikar News in Hindi: सीकर जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत की अफवाहों के बीच, रसद विभाग ने कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की. अवैध सिलेंडर जब्त किए गए.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

सीकर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत की अफवाहों के बीच रसद (खाद्य) विभाग ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. विभाग की टीम ने श्रीमाधोपुर इलाके के सिमारला गांव में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और अनावश्यक भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सीकर जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने बताया कि प्रवर्तन दल ने थोई स्थित इंदिरा गांधी ग्रामीण वितरक और सिमारला (श्रीमाधोपुर) निवासी सुभाष चंद (पुत्र दुर्गाप्रसाद) के घर पर छापा मारा. तलाशी के दौरान सुभाष के परिसर से कुल 124 अवैध सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें शामिल हैं.

  • 90 घरेलू गैस सिलेंडर (18 भरे हुए और 72 खाली)
  • 28 व्यावसायिक गैस सिलेंडर (सभी खाली)
  • 6 छोटे गैस सिलेंडर (5 किलो वाले, सभी भरे हुए)

मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज न मिलने के कारण सभी सिलेंडरों को जब्त कर 'थोई इंडेन ग्रामीण वितरक' के सुपुर्द कर दिया गया है. आरोपी सुभाष चंद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 और 6A के तहत जब्ती और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. इस छापेमारी दल में प्रवर्तन अधिकारी जयराम, सुनीता वर्मा, निरीक्षक अनुराग बैरवाल और सुरमि मीणा शामिल थे.

कालाबाजारी रोकने के लिए त्रिस्तरीय कमेटी गठित

गैस एजेंसियों की मनमानी और कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. बुकिंग के अनुरूप सही आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी (SDM) के नेतृत्व में एक त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जो गैस एजेंसियों पर सीधी नजर रखेगी. इसके अलावा, आमजन की सुविधा और निगरानी के लिए जिले में एक विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है.

'जिले में भरपूर स्टॉक है, पैनिक न हों'

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने अफवाहों का खंडन करते हुए साफ कहा है कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई किल्लत नहीं है. तेल कंपनियों की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि जिले में सुबह का शुरुआती स्टॉक 17,707 सिलेंडर था. दिनभर में 14,062 नए सिलेंडरों की आवक हुई. कुल 15,835 सिलेंडरों का सुचारू रूप से वितरण किया गया.

भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों पर व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन मांग और आपूर्ति पर पैनी नजर बनाए हुए है. प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे भयभीत न हों और सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग या घरों में अवैध रूप से गैस का संग्रह न करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Sikar News: LPG की ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, 124 सिलेंडर बरामद, कंट्रोल रूम चालू
सीकर: LPG की ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, 124 सिलेंडर बरामद, कंट्रोल रूम चालू
राजस्थान
राजस्थान: हाईवे के 75 मीटर में बने होटल-ढाबों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का सख्त आदेश
राजस्थान: हाईवे के 75 मीटर में बने होटल-ढाबों पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का सख्त आदेश
राजस्थान
Jalore News: डेढ़ साल बाद गणपतसिंह हत्याकांड का पर्दाफाश, महिला समेत 3 अरेस्ट
जालोर: डेढ़ साल बाद गणपतसिंह हत्याकांड का पर्दाफाश, महिला समेत 3 अरेस्ट
राजस्थान
Jaipur News: रसोई गैस संकट के बीच मिट्टी के पारंपरिक चूल्हों की वापसी, शहर में जबरदस्त डिमांड
जयपुर: रसोई गैस संकट के बीच मिट्टी के पारंपरिक चूल्हों की वापसी, शहर में जबरदस्त डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Tum se Tum Tak:😲Aryavardhan के लिए Anu की अग्नि परीक्षा, 48 घंटे में साबित करना होगा अपने आप को
LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को लगा बड़ा झटका, ईरान युद्ध पर अमेरिका में 'बगावत', US काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने दिया इस्तीफा
ट्रंप को बड़ा झटका, ईरान युद्ध पर अमेरिका में 'बगावत', US काउंटर टेररिज्म चीफ ने दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
क्रिकेट
कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज
कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
नौकरी
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में 144 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए शानदार मौका
हेल्थ
16-18 करोड़ रुपये में आता है ये छोटा सा इंजेक्शन, जानिए किस बीमारी में होता है इस्तेमाल
16-18 करोड़ रुपये में आता है ये छोटा सा इंजेक्शन, जानिए किस बीमारी में होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget