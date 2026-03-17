भीलवाड़ा: 5 शादी के टोटके में पति ने तीसरी पत्नी को छोड़ा, तांत्रिक का चक्कर, मामला दर्ज

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBhilwara News: 5 शादी के टोटके में पति ने तीसरी पत्नी को छोड़ा, तांत्रिक का चक्कर, मामला दर्ज

Bhilwara News: 5 शादी के टोटके में पति ने तीसरी पत्नी को छोड़ा, तांत्रिक का चक्कर, मामला दर्ज

Bhilwara News in Hindi: भीलवाड़ा के आसींद में एक युवक ने तांत्रिक के बहकावे में आकर तीन पत्नियों में से एक को घर से निकाल दिया. तांत्रिक ने उसे पांच शादियां करने का अंधविश्वास दिया था.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 10:53 PM (IST)
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राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से अंधविश्वास और महिला उत्पीड़न का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक संभ्रांत परिवार के युवक ने तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपनी तीसरी पत्नी को घर से निकाल दिया. तांत्रिक ने उसे यह अंधविश्वास पट्टी पढ़ाई थी कि 'पांच शादियां करने के बाद ही उसकी दशा सुधरेगी'. दर-दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक की पहले ही दो शादियां हो चुकी थीं. इसके बाद उसने तीसरी बार घर बसाया था. शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में पति किसी तांत्रिक के मायाजाल में फंस गया. 5 शादियों के टोटके को पूरा करने की सनक में उसने अपनी तीसरी पत्नी को परेशान करना और मारपीट कर घर से बेदखल करना शुरू कर दिया.

10 लाख की डिमांड और अनैतिक दबाव

पीड़ित महिला ने जब इस प्रताड़ना का विरोध किया, तो पति की हैवानियत और बढ़ गई. आरोपी ने पत्नी से 10 लाख रुपए की डिमांड की. महिला पर ननदोई (पति के जीजा) और दोस्तों के साथ जबरन बातचीत और संबंध रखने का दबाव बनाया गया. पति और ससुराल वालों ने उस पुश्तैनी मकान को ही बेच दिया, जिसमें महिला शादी करके आई थी. पति ने इस पवित्र रिश्ते को महज 'लिव-इन रिलेशनशिप' बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की.

एक महीने की जद्दोजहद के बाद दर्ज हुई FIR

घर से निकाले जाने के बाद बेसहारा महिला आसींद कस्बे में ही एक किराए के मकान में अपना भरण-पोषण कर रही थी. उसने एक माह पूर्व ही आसींद थाने में शिकायत दी थी, लेकिन तब सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार हिम्मत न हारते हुए एक महीने की जद्दोजहद के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज

आसींद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया है:

  • दिलखुश (पति)
  • डालचंद (ससुर)
  • सीतादेवी (सास)
  • विजय (ननदोई)
  • निकी (ननद)

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 316(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया है. इस पूरे मामले की गहन जांच आसींद थाने की सीआई (CI) श्रीमती श्रद्धा पंचोरी को सौंप दी गई है.

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About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 17 Mar 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Bhilwara News RAJASTHAN NEWS LPG Crisis
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