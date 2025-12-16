राजस्थान में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थोड़ी देर में जारी हो जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के 5.48 करोड़ वोटर्स में से 16.46 लाख वोटर को नोटिस जारी किया जाएगा. इनमें सबसे ज्यादा वोटर जयपुर से होंगे. सबसे ज्यादा नोटिस और नाम राज्य के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की विधानसभा सीट जयपुर शहर के झोटवाड़ा से हटेंगे.

जानकारी के मुताबिक, यहां 68994 वोटरों के या तो फॉर्म नहीं भरे गए हैं या फिर उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. सबसे कम नाम बाड़मेर जिले की गुड़ामालानी से हटेंगे. यहां सिर्फ 8018 फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर नोटिस जारी होगा. इसी तरह राजधानी जयपुर में ही सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 63 हज़ार नाम हट सकते हैं.

वसुंधरा राजे के क्षेत्र से हट सकते हैं 27 हजार नाम

पूर्व सीएम अशोक गहलोत की विधानसभा सीट जोधपुर की सरदारपुरा में 57 हज़ार वोट कट सकते हैं. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ जिले के झालरापाटन में 27 हज़ार वोटों को लेकर दिक्कत हो सकती है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र में 14 हजार नाम घट सकते हैं.

6.73 लाख वोट से जीत कर आई थी BJP

राजस्थान में नाम घटना इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2023 के चुनाव में बीजेपी 6.73 लाख वोट ज्यादा पाकर सत्ता में आई थी. साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पौने दो लाख वोट ज्यादा हासिल कर सरकार बनाई थी. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवीन महाजन शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे सकते हैं.

कब जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार (16 दिसंबर) की दोपहर 3.00 बजे के बाद कभी भी जारी की जा सकती है. इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा. जिन 16.46 लाख वोटर्स को नोटिस जारी होगा, उन्हें जरूरी दस्तावेज देने होंगे. राज्य के निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा उन्हें कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है. दस्तावेज मुहैया कराने पर उनका नाम नहीं काटा जाएगा.