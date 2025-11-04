राजस्थान में आज से SIR की शुरुआत, बीजेपी बोली- बाहरी लोगों का कटेगा नाम, कांग्रेस ने क्या कहा?

चुनाव आयोग के आदेश के बाद राजस्थान में भी मंगलवार (4 नवंबर) से घर-घर जाकर वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है. एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है. पूरे राज्य में 52 हजार कार्यकर्ताओं को बीएलए के तौर पर नियुक्ति की है.

बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमने दोगुने कार्यकर्ताओं की फौज उतार दी है. इसके साथ ही यह अल्टीमेटम भी दिया है कि भारत को धर्मशाला समझने वाले बाहरी लोगों को हर हाल में वोटर लिस्ट से बाहर होना ही होगा.

कांग्रेस ने सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

उपचुनाव की वजह से बारा जिले की अंता सीट को छोड़कर राजस्थान में बाकी 199 सीटों पर आज से घर-घर जाकर एसआईआर की शुरुआत हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सरकार और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं. साफ तौर पर कहा है कि इसके जरिए वोट चोरी किए जाने की साजिश रची जा रही है.

पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि "कांग्रेस पार्टी एक-एक वोट पर नजर रखे हुए है और गलत व मनमाने तरीके से किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से हटने नहीं दिया जाएगा." स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि "मुस्लिम - दलित और कांग्रेस राज में चलाई गई योजनाओं के लाभार्थियों को टारगेट करते हुए उनके नाम काटे जा सकते हैं."

उन्होंने कहा, "इसलिए ऐसी जगहों को खास फोकस कर वहां विशेष निगरानी कराई जा रही है. 52365 कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल असिस्टेंट बनाकर उसकी सूची चुनाव आयोग को दे दी गई है. इसके साथ ही हर बूथ पर पांच पांच सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी अलग निगरानी के लिए रखा गया है. सभी विधानसभा सीटों के लिए अलग-अलग प्रभारी भी बनाए गए हैं." उनके मुताबिक बिहार की तरह यहां एक भी वोट को चोरी नहीं होने दिया जाएगा.

बीजेपी ने किया इन आरोपों पर पलटवार

दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों और दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का कहना है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी आकर रहे और यहां के फैसलों पर अपना अधिकार भी जताए.

उनके मुताबिक बाहरी लोगों को यहां का वोटर बनकर देश का भविष्य तय करने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता. ऐसे लोगों को बाहर होना ही होगा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह भी बताया कि अगर कांग्रेस ने सभी बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को बीएलए नियुक्त किया है तो बीजेपी ने बूथों पर बीएलए 2 की नियुक्ति भी कर दी है यानी दोगुना कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी है.