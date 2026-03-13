ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं बख्शेगा इजरायल! नेतन्याहू बोले- 'मुज्तबा खामेनेई की जान...'

ईरान पर जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि सुन्नी और शिया दोनों ही चरमपंथी हैं और पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं. हम यह नहीं कह सकते कि यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी.

हिजबुल्लाह को लेकर उन्होंने कहा कि हमने लेबनान सरकार को चेतावनी दी है कि वे आग से खेल रहे हैं. अगर वे हिजबुल्लाह को निहत्था किए बिना उसे काम करने देते रहे तो इसका मतलब है कि वे अपना भाग्य खुद चुन रहे हैं. अगर वे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे. नेतन्याहू ने कहा कि जमीनी स्तर पर यह कैसे किया जाएगा, इस बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

ईरानी शासन को लेकर क्या बोले नेतन्याहू

जब उनसे पूछा गया कि क्या इजरायल ईरान में विपक्षी समूहों को हथियार देने की दिशा में काम कर रहा है? तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईरानी जनता के प्रयासों के बिना शासन को नहीं गिराया जा सकता और हमने उन्हें इस बात की जानकारी दे दी है. हमने उन्हें बताया है कि मदद रास्ते में है. उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको यह नहीं बता सकता कि अंत में क्या होगा. मैं आपको नहीं बताऊंगा. हम जानते हैं और हम समझते हैं कि आप भी आशा करते हैं कि यह शासन खत्म हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो यह बहुत कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर ये खत्म हो जाता है तो समस्या हल हो जाएगी.

हम पूरे मिडिल ईस्ट को बदल देंगे- नेतन्याहू

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मनों और दोस्तों के मामले में मैंने आपसे वादा किया था कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को बदल देंगे और इजरायल पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा. अब हर कोई इसे स्वीकार कर रहा है, जिसमें हमारे पड़ोसी भी शामिल हैं, चाहे वे दुश्मन हों या दोस्त.

'मुज्तबा खामेनेई की जान की कोई गारंटी नहीं'

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चेतावनी देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मुज्तबा खामेनेई की जान की कोई गारंटी नहीं है. इजरायल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है. नेतन्याहू ने कहा कि उनके (मुज्तबा खामेनेई) के लिए कोई लाइफ इश्योरेंस नहीं है. जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या इजरायल मुज्तबा खामेनेई और हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को निशाना बनाएगा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लूंगा उनकी जान की कोई गारंटी नहीं है.

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